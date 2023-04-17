Сериал «И снова здравствуйте!» продлен на третий сезон

Онлайн-кинотеатр Иви продлил экшен-комедию «И снова здравствуйте!
» на третий сезон. В продолжении зрителей ожидают новые приключения героев в исполнении Андрея Мерзликина
, Дениса Власенко
, Павла Чинарёва
и Любови Толкалиной
. Созданием продолжения займется компания «Медиаслово», а режиссером и сценаристом проекта выступит Егор Чичканов
, уточняет пресс-служба платформы.
По словам Егора Чичканова, «в новом сезоне мы решили заглянуть за фразу "и жили они долго и счастливо…". Мы увидим наших героев в ситуации, когда их новой семье ничего не угрожает, но они сталкиваются с самым опасным врагом - самим собой. Если первый сезон был — детством, второй — отрочеством, то третий — взрослеющая юность. Мы стараемся ответить на серьезные вопросы, но все это будет положено на безумный экшен. Самое главное, мы серьезно расширяем нашу вселенную, зрителей ждут новые герои, конфликты, которые станут еще опаснее и, конечно же, юмор. Уверен, что все, кому понравились первые два сезона, останутся в восторге от продолжения».
В предстоящем сезоне Борис начнет новую жизнь со своей семьей, поменяет имя и откроет долгожданную кондитерскую, но вот только счастья она ему не принесет. Герой Мерзликина ностальгирует о былых опасных временах, тем более, что бандитское прошлое, кажется, тоже не может его отпустить. Новый бизнес, как бельмо на глазу Гоши и его хладнокровной и жестокой матери, которая вернулась в страну налаживать дела. Теперь двум злейшим врагам Коле и Борису, придется объединиться, чтобы победить Гошу и его маму.
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Борис, борись: герой Мерзликина продолжает воскресать во втором сезоне «И снова здравствуйте!»
«Это очень радостно – сообщать такие новости. Нам приятно, потому что мы видим успех проекта, который был одним из первых сериалов Иви. Мы надеемся, что фанатской аудитории сериала, которая уже, очевидно, сформировалась у "И снова здравствуйте!", тоже будет радостно узнать, что история их любимых героев получит продолжение», —
прокомментировал директор департамента собственного производства Иви Вадим Соколовский
.
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