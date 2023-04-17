ТВ-3 «Дурной кровью» вернет моду на молодежную мистику

Главный герой сериала Максим Сотников (Вячеслав Пискунов) добрый, искренний, отзывчивый и крайне привлекательный 20-летний студент. Он обожает свою машину, гонки на мотоциклах, хорошо учится, и, кажется, его ждет большое будущее. По Максиму сходит с ума скромная однокурсница (Вероника Волкова), но он совсем ее не замечает. Зато уделяет много внимания новенькой на курсе, Карине (Лиана Гриба). Вскоре с молодым человеком и его друзьями начинают происходить необъяснимые вещи. Только приемная мать (Анна Данькова), вырастившая парня, знает правду: его мать была потомственной ведьмой и теперь ее силы просыпаются в нем. Герою предстоит разобраться в том, что с ним происходит, и сделать непростой выбор между добром и злом.
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