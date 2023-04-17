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ТВ-3 «Дурной кровью» вернет моду на молодежную мистику

17 апреля
2023 год

Новости кино >>
17 апреля 2023
На ТВ-3 24 апреля в 18:30 стартует молодежный мистический детектив Дениса Карышева «Дурная кровь», сообщает пресс-служба телеканала.

ТВ-3 «Дурной кровью» вернет моду на молодежную мистику
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Главный герой сериала Максим Сотников (Вячеслав Пискунов) добрый, искренний, отзывчивый и крайне привлекательный 20-летний студент. Он обожает свою машину, гонки на мотоциклах, хорошо учится, и, кажется, его ждет большое будущее. По Максиму сходит с ума скромная однокурсница (Вероника Волкова), но он совсем ее не замечает. Зато уделяет много внимания новенькой на курсе, Карине (Лиана Гриба). Вскоре с молодым человеком и его друзьями начинают происходить необъяснимые вещи. Только приемная мать (Анна Данькова), вырастившая парня, знает правду: его мать была потомственной ведьмой и теперь ее силы просыпаются в нем. Герою предстоит разобраться в том, что с ним происходит, и сделать непростой выбор между добром и злом.



Компанию вышеназванным актерам составят Светлана Суханова, Майя Вознесенская, Дэни Яровский, Владимир Колосов, Александр Кульков, Александра Соловьёва и другие. За визуальную составляющую отвечают оператор Ольга Ливинская и художник-постановщик Анна Казакова. «Дурная кровь» будет идти с понедельника по четверг.
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ТВ-3 «Дурной кровью» вернет моду на молодежную мистику фотографии
ТВ-3 «Дурной кровью» вернет моду на молодежную мистику фотографии
ТВ-3 «Дурной кровью» вернет моду на молодежную мистику фотографии
ТВ-3 «Дурной кровью» вернет моду на молодежную мистику фотографии
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