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Мариэтта Цигаль-Полищук разработает «Метод уборщицы» 22 апреля

17 апреля
2023 год

Новости кино >>
17 апреля 2023
На этой неделе «ТВ Центр» покажет финальные серии «Сельского детектива» и премьеру «Метода уборщицы» с Мариэттой Цигаль-Полищук и Станиславом Бондаренко в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

«Сельский детектив»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Первые серии «Сельского детектива» вышли в 2019-м году, а 20 апреля в 18.25 зрители увидят последний, 16-й сезон «Чем сердце успокоится». За это время поклонники сериала разгадали вместе с Олесей Федосеевой, героиней Олеси Фаттаховой, не один десяток запутанных преступлений, а также волнительно следили за ее любовными переживаниями и терзаниями. Кроме того, зрители узнают, с кем в итоге останется Олеся – с оперативником Кузьмой или егерем Гришей.

Олесе Фаттаховой «очень тяжело расставаться со своей героиней, признаюсь, что первый день после окончания съемок откровенно ревела. Я мысленно возвращаюсь к ней. Вспоминаю, благодарю и немного скучаю. Мы с ней очень похожи! Мне кажется, когда я впервые прочитала сценарий, я увидела себя в ней и ее в себе, а дальше мы ещё больше переплелись. Я ей подарила многое из своей жизни, а она меня научила существовать в комедии. Всю свою актерскую карьеру я думала, что я не комедийная актриса, а оказалось, очень даже комедийная! Благодаря моей героине я стала ярче реагировать, оценивать то или иное событие — неосознанно. Она меня просто влюбила в это "всегда-немножко-приподнятое-состояние"».

«Сельский детектив»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Алексей Демидов, исполнивший роль Кузьмы, также признается, что расставание с сериалом не далось ему легко. «Это был прекрасный жизненный период — каждое лето мы выезжали в Тверь, в Каблуково, и снимали несколько новых сезонов. Когда мы отсняли последние сцены, все взгрустнули. Было жаль расставаться. Буду скучать и по деревне – там очень красивые места», — говорит актер.

В субботу, 22 апреля, Мариэтта Цигаль-Полищук представит свой детективный «Метод уборщицы». Для актрисы это «посвящением» в детективный жанр – ранее она не играла похожие роли. Пару ей составит Станислав Бондаренко. Главная героиня — Александра Мещерякова, психотерапевт-профайлер, кандидат наук и консультант Московского СК. По определенным причинам она возвращается в родной город Калинов и устраивается уборщицей — по иронии судьбы, в отделение местного следственного комитета. Она старается забыть свою прошлую жизнь, где имела дело не со следами на полу, а со следами преступлений, жизнь, где она помогла поймать нескольких серийных убийц. Теперь Саша, вытирая пыль, вынуждена слушать версии следователей, ломающих голову над преступлениями. Молчать становится все сложнее – ведь она видит, что расследование заходит в тупик.

«Метод уборщицы»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

По словам Мариэтты Цигаль-Полищук, «Саша — эдакий интроверт, который при этом не может не сунуть всюду свой нос, если ей кажется, что она знает и понимает то, что не могут понять остальные. Она дотошлива и имеет аналитический ум. Мне бы не хотелось много рассказывать о сериале – думаю, зрителям будет интереснее увидеть все на экране. Но хочу отметить, что детектив – сложный жанр, там очень много процедурального текста. А я еще и зануда, мне надо понять, что все это значит. И, когда накануне вечером мне присылали текст, я изучала, смотрела, искала. В этом смысле я дотошная. И, могу отметить, что к себе я тоже строга, не только к другим».

Станислав Бондаренко сыграет известного московского нейрохирурга Влада, с которым главную героиню связывают особые и близкие отношения. Это первая совместная киноработа актеров. О партнере Мариэтта отзывается с теплотой. «Я многому научилась у него за время съемок. И меня поразило его моментальное переключение с закадрового смеха и баек в работу в кадре – это потрясающе», — отмечает актриса.
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