По вебтуну «Мастер» сделают аниме. Ранее его хотел экранизировать режиссер «Магической битвы»

Японская Toei Animation
(«Ван-Пис
», «Драконий жемчуг
», «Мононокэ
») и корейская Studio N
(дорамы «Клетки Ю-ми
» и «Милый дом
»), дочерняя компания Naver Webtoons
, объявили о совместной работе над аниме-адаптацией популярного вебтуна «Мастер
». Другие подробности пока не известны.
Молодой воин годами усердно тренируется, чтобы отомстить тем, кто предал его учителя — непобедимого мастера боевых искусств. Когда он решает, что наступило время возмездия и отправляется на поиски изменников, то обнаруживает, что все виновные давно мертвы.
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Почему «Магическая битва» — один из главных хитов современности
Вебтун «Мастер», написанный Рю Ки Уном
и проиллюстрированный Муном Чон Ху
, выходил на платформе Naver Webtoons с сентября 2015-го по апрель 2021-го, продолжая сюжет манхвы «Непобедимый
». Вебтун перевели на английский, китайский и японский языки, что позволило ему собрать более 1,4 миллиарда просмотров. Среди его поклонников
— аниме-режиссер Сонхо Пак, поставивший первый сезон и фильм-приквел
франшизы «Магическая битва
».
Студия Naver Webtoons не первый раз сотрудничает с коллегами из Страны восходящего солнца: ранее несколько корейских комиксов уже получили аниме-адаптации, включая «Бога старшей школы
» от MAPPA
(«Человек-бензопила
», «Адский рай
») и «Башню Бога
» от Telecom Animation Film
(«Не издевайся, Нагаторо
», «Шэнму
»).
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