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По вебтуну «Мастер» сделают аниме. Ранее его хотел экранизировать режиссер «Магической битвы»

18 апреля
2023 год

Новости кино >>
18 апреля 2023
Японская Toei AnimationВан-Пис», «Драконий жемчуг», «Мононокэ») и корейская Studio N (дорамы «Клетки Ю-ми» и «Милый дом»), дочерняя компания Naver Webtoons, объявили о совместной работе над аниме-адаптацией популярного вебтуна «Мастер». Другие подробности пока не известны.

По вебтуну «Мастер» сделают аниме. Ранее его хотел экранизировать режиссер «Магической битвы»

Молодой воин годами усердно тренируется, чтобы отомстить тем, кто предал его учителя — непобедимого мастера боевых искусств. Когда он решает, что наступило время возмездия и отправляется на поиски изменников, то обнаруживает, что все виновные давно мертвы.

Читать Почему «Магическая битва» — один из главных хитов современности
Вебтун «Мастер», написанный Рю Ки Уном и проиллюстрированный Муном Чон Ху, выходил на платформе Naver Webtoons с сентября 2015-го по апрель 2021-го, продолжая сюжет манхвы «Непобедимый». Вебтун перевели на английский, китайский и японский языки, что позволило ему собрать более 1,4 миллиарда просмотров. Среди его поклонников — аниме-режиссер Сонхо Пак, поставивший первый сезон и фильм-приквел франшизы «Магическая битва».

По вебтуну «Мастер» сделают аниме. Ранее его хотел экранизировать режиссер «Магической битвы»

Студия Naver Webtoons не первый раз сотрудничает с коллегами из Страны восходящего солнца: ранее несколько корейских комиксов уже получили аниме-адаптации, включая «Бога старшей школы» от MAPPAЧеловек-бензопила», «Адский рай») и «Башню Бога» от Telecom Animation FilmНе издевайся, Нагаторо», «Шэнму»).
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По вебтуну «Мастер» сделают аниме. Ранее его хотел экранизировать режиссер «Магической битвы» фотографии
По вебтуну «Мастер» сделают аниме. Ранее его хотел экранизировать режиссер «Магической битвы» фотографии
По вебтуну «Мастер» сделают аниме. Ранее его хотел экранизировать режиссер «Магической битвы» фотографии
По вебтуну «Мастер» сделают аниме. Ранее его хотел экранизировать режиссер «Магической битвы» фотографии
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