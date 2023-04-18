Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александр Яценко проведет «Операцию "Неман"»

18 апреля
2023 год

Новости кино >>
18 апреля 2023
Премьера сериала «Операция "Неман"» состоится 27 апреля в онлайн-кинотеатре Wink. На платформе выйдут сразу все пять эпизодов военной драмы, а уже в мае проект покажут в эфире РЕН ТВ, сообщает пресс-служба Wink.

Александр Яценко проведет «Операцию Неман»
фото: Пресс-служба Wink

В основе сюжета — роман Владимира Богомолова «Момент истины». Действие происходит в августе 1944 года на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии. Оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алёхина (Александр Яценко) должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко (Алексей Кравченко). Для немецкого командования группе под кодовым названием «Неман» важно собрать разведданные, которые помогут определить направление следующего удара советской армии. Контрразведчики с Алёхиным отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается ускользнуть.

В сериале также снялись Алексей Макаров, Александр Дуденков, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий и другие. Режиссерское кресло занял Сергей ВиноградовПо законам военного времени»). Автором идеи проекта выступил генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Короли и капуста: 9 сериальных новинок с фестиваля ORIGINAL+
Объявлены победители Фестиваля контента стриминговых платформ «ORIGINAL+»
Сериалы «Плейлист волонтера», «Актрисы» и «Американки» покажут на фестивале «ORIGINAL+»
персоны
Сергей ВиноградовАлександр ДуденковАлексей КравченкоАлексей МакаровСергей МаковецкийАндрей СмоляковВладимир ТюлинАлександр Яценко
фильмы
Операция «Неман»По законам военного времени. Победа!

фотографии >>
Александр Яценко проведет «Операцию "Неман"» фотографии
Александр Яценко проведет «Операцию "Неман"» фотографии
Александр Яценко проведет «Операцию "Неман"» фотографии
Александр Яценко проведет «Операцию "Неман"» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Игорь Таран
16 апреля ушёл из жизни актёр Игорь Таран.
Гули Хамраева
16 апреля ушла из жизни актриса Гули Хамраева.

День рождения >>

Владимир Васильев (IV)
Георгий Вицин
Светлана Немоляева
Денис Портнов
Любовь Румянцева
Екатерина Семёнова
Аглая Тарасова
Ирина Феофанова
Роман Хан
Джеймс Вудс
Эрик Робертс
Дэвид Теннант
Антонио Фагундес
Мелисса Джоан Харт
Дэвид Хьюлетт
Ежи Штур
все родившиеся 18 апреля >>

Афиша кино >>

Гремлины: Хранители леса
фильм ужасов
Великобритания, 2022
Ночная сова
детектив, исторический фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Земля Алькаррас
драма
Испания, Италия, 2022
Пингвинёнок Пороро: Приключения в замке дракона
детский фильм, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2022
Серебряная звезда
драма, приключения, фильм о животных
Нидерланды, 2022
Вызов
космическая драма
Россия, 2023
Мизантроп
боевик, детектив, драма, криминальный фильм
США, 2023
Русский крест
Россия, 2023
Город бога
боевик, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Бразилия, Франция, Германия, 2002
Забавные игры
драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, 1997
Доктор
драма
Россия, 2022
Волны
драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен