Премьера сериала «Операция "Неман"» состоится 27 апреля в онлайн-кинотеатре Wink. На платформе выйдут сразу все пять эпизодов военной драмы, а уже в мае проект покажут в эфире РЕН ТВ, сообщает пресс-служба Wink.
фото: Пресс-служба Wink
В основе сюжета — роман Владимира Богомолова «Момент истины». Действие происходит в августе 1944 года на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии. Оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алёхина (Александр Яценко) должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко (Алексей Кравченко). Для немецкого командования группе под кодовым названием «Неман» важно собрать разведданные, которые помогут определить направление следующего удара советской армии. Контрразведчики с Алёхиным отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается ускользнуть.
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