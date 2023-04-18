Стендап-комик Евгений Чебатков снялся в продолжении «Майора Грома»

Стендап-комик Евгений Чебатков дебютировал в кино в фильме «Майор Гром: Игра». В продолжении франшизы, над которой работает режиссер Олег Трофим, он сыграл тюремного главаря, сообщает пресс-служба Кинопоиска.
фото: Пресс-служба Кинопоиска
«Мне позвонил Олег Трофим, и помню, как он сразу спросил: «Станешь бандитом?» Конечно же, я согласился, а, когда понял, что он имеет в виду кино, то обрадовался вдвойне. Мы вместе придумали особенности моего героя, его настроение и сленг – мне разрешили приложить руку к диалогам моего персонажа. Уже на площадке меня поразил грим, но, честно говоря, еще большим впечатлением для меня была собственная лысая голова. Никогда раньше не бывал лысым, и это суперстранно, будто ощущаешь себя голым. Первые пару дней просто постоянно гладил себя по лысине. Общий язык с командой нашли очень быстро, тем более что постановщиками трюков в фильме стали ребята из Казахстана, что особенно приятно! Надеюсь, что это начало моего большого пути в кино. Я в восторге! Будто разблокировал для себя новую вселенную и теперь мечтаю сниматься в фильмах», — рассказал Евгений Чебатков.
Прежде, чем услышать команду «Мотор!», комик больше двух часов провел в кресле гримера – ему нанесли пластический грим, изменив контуры лица, «вставив» золотые зубы и нанеся на лицо татуировки. В этом образе Евгений провел три смены.
фото: Пресс-служба Кинопоиска
Главные роли в фильме «Майор Гром: Игра» исполняют Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова и Алексей Маклаков. Сюжет продолжения развивается спустя год после событий первой части. На Игоря Грома обрушивается неожиданная популярность: его узнают на улицах, считают героем, про него вот-вот выпустят комикс. В новом фильме ему предстоит пройти испытание славой, а также столкнуться с таинственным суперзлодеем по прозвищу Призрак. Главной локацией для событий фильма и полем битвы вновь станет альтернативный Санкт-Петербург.
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