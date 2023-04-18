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Стендап-комик Евгений Чебатков снялся в продолжении «Майора Грома»

18 апреля
2023 год

Новости кино >>
18 апреля 2023
Стендап-комик Евгений Чебатков дебютировал в кино в фильме «Майор Гром: Игра». В продолжении франшизы, над которой работает режиссер Олег Трофим, он сыграл тюремного главаря, сообщает пресс-служба Кинопоиска.

Стендап-комик Евгений Чебатков снялся в продолжении «Майора Грома»
фото: Пресс-служба Кинопоиска

«Мне позвонил Олег Трофим, и помню, как он сразу спросил: «Станешь бандитом?» Конечно же, я согласился, а, когда понял, что он имеет в виду кино, то обрадовался вдвойне. Мы вместе придумали особенности моего героя, его настроение и сленг – мне разрешили приложить руку к диалогам моего персонажа. Уже на площадке меня поразил грим, но, честно говоря, еще большим впечатлением для меня была собственная лысая голова. Никогда раньше не бывал лысым, и это суперстранно, будто ощущаешь себя голым. Первые пару дней просто постоянно гладил себя по лысине. Общий язык с командой нашли очень быстро, тем более что постановщиками трюков в фильме стали ребята из Казахстана, что особенно приятно! Надеюсь, что это начало моего большого пути в кино. Я в восторге! Будто разблокировал для себя новую вселенную и теперь мечтаю сниматься в фильмах», — рассказал Евгений Чебатков.

Прежде, чем услышать команду «Мотор!», комик больше двух часов провел в кресле гримера – ему нанесли пластический грим, изменив контуры лица, «вставив» золотые зубы и нанеся на лицо татуировки. В этом образе Евгений провел три смены.

Стендап-комик Евгений Чебатков снялся в продолжении «Майора Грома»
фото: Пресс-служба Кинопоиска

Главные роли в фильме «Майор Гром: Игра» исполняют Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова и Алексей Маклаков. Сюжет продолжения развивается спустя год после событий первой части. На Игоря Грома обрушивается неожиданная популярность: его узнают на улицах, считают героем, про него вот-вот выпустят комикс. В новом фильме ему предстоит пройти испытание славой, а также столкнуться с таинственным суперзлодеем по прозвищу Призрак. Главной локацией для событий фильма и полем битвы вновь станет альтернативный Санкт-Петербург.
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№ 2
Брус вылез (-/-)   18.04.2023 - 15:47
Главное чтобы не кривлялся, а играл. Надеюсь, он вроде умный парень, может быть шикарным актером, если подготовить. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   18.04.2023 - 15:09
вообще забавно конечно, что на роль злодея взяли комика. но даже наверное это прикольный опыт я бы сказала, посмотрим, как он справится читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Любовь АксёноваТихон ЖизневскийАлексей МаклаковАлександр СетейкинОлег Трофим
фильмы
Гром. Трудное детствоМайор ГромМайор Гром: ИграМайор Гром: Чумной доктор

фотографии >>
Стендап-комик Евгений Чебатков снялся в продолжении «Майора Грома» фотографии
Стендап-комик Евгений Чебатков снялся в продолжении «Майора Грома» фотографии
Стендап-комик Евгений Чебатков снялся в продолжении «Майора Грома» фотографии
Стендап-комик Евгений Чебатков снялся в продолжении «Майора Грома» фотографии
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