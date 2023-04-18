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Сериал о новых приключениях «Квартета И» выходит 24 апреля на START

18 апреля
2023 год

Новости кино >>
18 апреля 2023
Премьера восьмисерийной комедии «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» от «Квартета И» состоится 24 апреля на START, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Сериал о новых приключениях «Квартета И» выходит 24 апреля на START
фото: Пресс-служба START

В центре сюжета — приключения неизменной четверки: Леши (Леонид Барац), Славы (Ростислав Хаит), Саши (Александр Демидов) и Камиля (Камиль Ларин). Встретившись субботним утром, чтобы выпить шампанского, друзья отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. О чем же на этот раз говорят мужчины? Конечно, о личном. Леша пытается понять, существует ли «женская дружба», Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, ловелас Слава вспоминает первую любовь (или это была не она?), а Саша размышляет о потере отца и необходимости радоваться жизни здесь и сейчас. К разговорам героев то и дело присоединяются Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Екатерина Варнава, Максим Виторган и многие другие. Им тоже есть что сказать.

«Нагиев очень точно "лег" на наши размышления: он производит впечатление уверенного в себе человека, но внутри у него, естественно, какие-то сомнения и переживания. Вот это противопоставление абсолютно успешного Дмитрия Нагиева внешне и каких-то его размышлений о возрасте, здоровье, смысле жизни нам показалось очень уместным в нашей истории», — рассказывает Ростислав Хаит.

Сериал о новых приключениях «Квартета И» выходит 24 апреля на START
фото: Пресс-служба START

Своеобразным противовесом Нагиеву выступил Гарик Харламов в образе диванного критика, который разговаривает с телевизором и терпеть не может фильмы «Квартета». «Мы хотели найти человека, который нашу самоиронию выразит своими словами. А своих слов, очень метких, у Гарика оказалось много. Что-то мы ему написали, что-то он от себя добавил, и получилось, по-моему, очень смешно», — говорит Леонид Барац.

Большому другу «Квартета И» Максиму Виторгану досталось самое сложное — носить накладную бороду и костюм-тройку в жару. Темы для рассуждения актеру также достались непростые: как вкрутить лампочку, чтобы она осталась довольна, и легко ли живется отличникам.

Режиссером сериала выступил Михаил ПоляковСекреты семейной жизни-2»). «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» — второй совместный сериал «Квартета И» и онлайн-кинотеатра START, первым стал проект «В Бореньке чего-то нет», вышедший осенью 2021 года.
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персоны
Леонид БарацЕкатерина ВарнаваМаксим ВиторганАлександр Демидов (III)Камиль ЛаринДмитрий НагиевМихаил Поляков (IV)Ростислав ХаитГарик Харламов
фильмы
В Бореньке чего-то нетО чём говорят мужчины. Простые удовольствияО чём говорят мужчины. Простые удовольствия (сериал)

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Сериал о новых приключениях «Квартета И» выходит 24 апреля на START фотографии
Сериал о новых приключениях «Квартета И» выходит 24 апреля на START фотографии
Сериал о новых приключениях «Квартета И» выходит 24 апреля на START фотографии
Сериал о новых приключениях «Квартета И» выходит 24 апреля на START фотографии
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