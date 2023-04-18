Сериал о новых приключениях «Квартета И» выходит 24 апреля на START

В центре сюжета — приключения неизменной четверки: Леши (Леонид Барац), Славы (Ростислав Хаит), Саши (Александр Демидов) и Камиля (Камиль Ларин). Встретившись субботним утром, чтобы выпить шампанского, друзья отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. О чем же на этот раз говорят мужчины? Конечно, о личном. Леша пытается понять, существует ли «женская дружба», Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, ловелас Слава вспоминает первую любовь (или это была не она?), а Саша размышляет о потере отца и необходимости радоваться жизни здесь и сейчас. К разговорам героев то и дело присоединяются Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Екатерина Варнава, Максим Виторган и многие другие. Им тоже есть что сказать.
«Нагиев очень точно "лег" на наши размышления: он производит впечатление уверенного в себе человека, но внутри у него, естественно, какие-то сомнения и переживания. Вот это противопоставление абсолютно успешного Дмитрия Нагиева внешне и каких-то его размышлений о возрасте, здоровье, смысле жизни нам показалось очень уместным в нашей истории», — рассказывает Ростислав Хаит.
фото: Пресс-служба START
Своеобразным противовесом Нагиеву выступил Гарик Харламов в образе диванного критика, который разговаривает с телевизором и терпеть не может фильмы «Квартета». «Мы хотели найти человека, который нашу самоиронию выразит своими словами. А своих слов, очень метких, у Гарика оказалось много. Что-то мы ему написали, что-то он от себя добавил, и получилось, по-моему, очень смешно», — говорит Леонид Барац.
Большому другу «Квартета И» Максиму Виторгану досталось самое сложное — носить накладную бороду и костюм-тройку в жару. Темы для рассуждения актеру также достались непростые: как вкрутить лампочку, чтобы она осталась довольна, и легко ли живется отличникам.
обсуждение >>