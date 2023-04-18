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Александр Петров и Юра Борисов сыграли злодеев в экранизации «Сто лет тому вперед»

18 апреля
2023 год

Новости кино >>
18 апреля 2023
Стали известны подробности об актерском составе фильма «Сто лет тому вперед» по мотивам одноименной повести Кира Булычева о приключениях Алисы Селезневой. Об этом сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», которая выступает дистрибьютором картины.

Александр Петров и Юра Борисов сыграли злодеев в экранизации «Сто лет тому вперед»
фото: Пресс-служба компании «Централ Партнершип»

Александр Петров исполнил роль космического пирата Весельчака У, а Юра Борисов — злодея Глота. Образ Алисы Селезневой воплотила Даша Верещагина. Робота Вертера озвучил Федор Бондарчук. В фильме также снимались Софа Цибирева, Матвей Астраханцев, Кирилл Митрофанов и другие.

Ранее было объявлено, что Колю Герасимова сыграл Марк Эйдельштейн, а Виктория Исакова и Константин Хабенский появятся в роли родителей Алисы Селезневой.

Александр Петров и Юра Борисов сыграли злодеев в экранизации «Сто лет тому вперед»
фото: Пресс-служба компании «Централ Партнершип»

По сюжету Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля – обычный парень, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она должна найти маму, которую потеряла, когда была совсем ребенком. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых нашим героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Александр Петров и Юра Борисов сыграли злодеев в экранизации «Сто лет тому вперед»
фото: Пресс-служба компании «Централ Партнершип»

Режиссером и сценаристом «Сто лет тому вперед» выступил Александр Андрющенко. «На произведениях Кира Булычева выросли миллионы. Когда я читал книги и смотрел фильмы о приключениях Алисы Селезневой, я не мог избавиться от желания познакомить с этими героями своих детей. Но важно было сделать это понятным современному зрителю киноязыком. Работая над фильмом «Сто лет тому вперед», мы стремились создать визуально богатый мир, существующий по вечным законам и способный увлечь самого разного зрителя – детей, подростков и взрослых», — отметил постановщик.

Картина выйдет в прокат 28 декабря 2023 года при поддержке Фонда кино, онлайн-кинотеатра Okko и студии «Союзмультфильм».

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обсуждение >>
№ 1
Дарья Логич   18.04.2023 - 17:19
Классный актерский состав! Да и, наверное, редкий фильм, который я реально посмотрю, не зная, хороший или плохой он. Уж очень люблю советскую версию, чтобы не оценить новую читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Сто лет тому вперёд

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Александр Петров и Юра Борисов сыграли злодеев в экранизации «Сто лет тому вперед» фотографии
Александр Петров и Юра Борисов сыграли злодеев в экранизации «Сто лет тому вперед» фотографии
Александр Петров и Юра Борисов сыграли злодеев в экранизации «Сто лет тому вперед» фотографии
Александр Петров и Юра Борисов сыграли злодеев в экранизации «Сто лет тому вперед» фотографии
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