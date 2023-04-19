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Скринлайф по сюжетам Ветхого Завета выходит 21 апреля в Okko

19 апреля
2023 год

Новости кино >>
19 апреля 2023
Премьера скринлайф-сериала «Завет» по сюжетам Ветхого Завета состоится 21 апреля в Okko. Документально-развлекательный формат сериала, ориентированного в первую очередь на молодежную аудиторию, переводит древнейшие тексты на современный язык цифровых коммуникаций, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Скринлайф по сюжетам Ветхого Завета выходит 21 апреля в Okko
фото: Пресс-служба Okko

С помощью экрана смартфона и интерфейса популярных мобильных приложений в 25 сериях проекта воссозданы хрестоматийные сюжеты Ветхого завета: сотворение мира, история Адама и Евы, Каина и Авеля, Ноева ковчега и многие другие. Каждая история пересказана в наиболее привычном для целевой аудитории проекта сверхкоротком формате — от 2 до 4 минут. Диапазон использованных в скринлайфе изображений варьируется от картин старых мастеров, икон, библейских иллюстраций и духовного искусства до абстракций XX века, эмоджи и самых узнаваемых интернет-мемов.

Озвучил эпизоды актер и телеведущий Арсений Попов, за реализацию проекта отвечала студия «Скринлайф». Консультантами проекта выступили как ведущие историки и искусствоведы, так и российские религиозные деятели. Идея «Завета» принадлежит режиссеру и продюсеру Тимуру Бекмамбетову. Первые пять серий созданы при поддержке Института развития интернета.
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№ 1
Pumpkin   19.04.2023 - 14:43
ну кстати это даже прикольно! все-таки сюжеты из Ветхого Завета - это прям отдельная литература, там много интересного может вычитать! читать далее>>
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