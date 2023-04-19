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Алексей Филимонов, Анна Слю и Сергей Бондарчук вернутся в постапокалиптический мир «Выживших»

19 апреля
2023 год

Новости кино >>
19 апреля 2023

Стартовали съемки продолжения «Выживших» о мире, охваченном неизвестной болезнью и оказавшемся на грани катастрофы. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, который занимается производством проекта совместно с кинокомпанией LOOKFILM.

Алексей Филимонов, Анна Слю и Сергей Бондарчук вернутся в постапокалиптический мир «Выживших»
фото: Пресс-служба Okko

Города опустели, заводы остановились, оставшиеся в живых люди объединяются в небольшие поселения. Они пасут овец, гонят спирт, чтобы откупиться от местных бандитов, и постоянно борются со сном. Всех, кто проспит дольше двух часов, ждет летаргия и смерть. Жители одного из поселков узнают, что существует город, где нашли способ пробуждать от сонной болезни. Они готовы бросить все ради смутной надежды на счастливое будущее. Но в городе не рады гостям. Оказывается, что после пробуждения люди меняются — жены перестают любить своих мужей, а матери ничего не чувствуют к детям. Общество раскалывается на неспящих и избранных — пробужденных.

В новом сезоне к уже знакомым героям в исполнении Алексея Филимонова, Дарьи Савельевой, Валентины Лукащук, Виталии Корниенко, Евгения Коряковского, Анны Слю и Сергея Бондарчука присоединятся и новые персонажи, которых сыграют Мариэтта Цигаль-Полищук, Федор Лавров, Дмитрий Куличков, Антон Филипенко, Евгения Крегжде, Кирилл Назаров, Таша Цветкова и Алексей Шевченков.

Алексей Филимонов, Анна Слю и Сергей Бондарчук вернутся в постапокалиптический мир «Выживших»
фото: Пресс-служба Okko

Постапокалиптическая вселенная «Выживших» пополнится вторым сезоном основного сериала, состоящим из 8 эпизодов по 50 минут, и 5 самостоятельными веб-сериалами, где в знакомой реальности действуют другие герои. Режиссером-постановщиком сериала выступает Евгений Емелин, а в числе продюсеров Андрей Прошкин, Александр Плотников и Борис Хлебников. В продюсерской команде линейки веб-сериалов — Бакур Бакурадзе.

Алексей Филимонов, Анна Слю и Сергей Бондарчук вернутся в постапокалиптический мир «Выживших»
фото: Пресс-служба Okko

«В новом сезоне съемки возглавил Евгений Емелин, режиссер веб-сериалов первых «Выживших», которые собрали невероятное количество просмотров. Параллельно с основным сериалом, мы продолжаем развивать и вселенную вебов, в том числе их снимают мои студенты. Почему истории про апокалипсис так популярны у зрителя? Мне кажется ошибочным мнение, что людей нужно только отвлекать и развлекать. В жизни достаточно беспокойств, волнений, страхов и от усталости люди хотят какой-то честности в разговоре, а в «Выживших» много вещей про нашу жизнь», — рассказал Борис Хлебников, продюсер сериала «Выжившие».

Съемки второго сезона сериала «Выжившие» пройдут в Москве и Оренбургской области и продлятся до середины июля.
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Бакур БакурадзеСергей Бондарчук (младший)Евгений ЕмелинВиталия КорниенкоЕвгений КоряковскийЕвгения КрегждеДмитрий КуличковФёдор ЛавровВалентина ЛукащукКирилл НазаровАлександр Плотников (II)Андрей ПрошкинДарья СавельеваАнна СлюАлексей ФилимоновАнтон ФилипенкоБорис ХлебниковТаша ЦветковаМариэтта Цигаль-ПолищукАлексей Шевченков
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Алексей Филимонов, Анна Слю и Сергей Бондарчук вернутся в постапокалиптический мир «Выживших» фотографии
Алексей Филимонов, Анна Слю и Сергей Бондарчук вернутся в постапокалиптический мир «Выживших» фотографии
Алексей Филимонов, Анна Слю и Сергей Бондарчук вернутся в постапокалиптический мир «Выживших» фотографии
Алексей Филимонов, Анна Слю и Сергей Бондарчук вернутся в постапокалиптический мир «Выживших» фотографии
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