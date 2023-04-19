Полина Гухман влюбляется в Глеба Калюжного в трейлере «14+ Продолжение»

В сети появился трейлер подросткового фильма Андрея Зайцева
«14+ Продолжение
». К своим ролям в проекте вернулись Глеб Калюжный
и Ульяна Васькович
.
По сюжету Леше больше не 14, ему — 18. Он встречает яркую и открытую Настю, которая переворачивает его привычный мир, но все еще вспоминает свою первую любовь Вику. Парень становится взрослее, а проблемы — серьезнее. Но, как и раньше, справиться с жизненными сложностями и ответить на все вопросы о любви, семье и долге Леша должен самостоятельно.
Роль Насти исполнила Полина Гухман
. «Я одна из тех миллионов людей, которые смотрели и пересматривали фильм «14+», и, как многие девчонки, просто влюбилась тогда в Глеба Калюжного. Моя героиня Настя – абсолютно искренняя, добрая, очень наивная, еще такая маленькая, хотя уже и знающая какие-то вещи, но не знающая, что такое любовь. То лето, когда проходили съемки, стало, наверное, моим первым взрослым летом, когда твоя личность вдруг выходит наружу, выпрыгивает, и у тебя уже все идет по-другому. А как актриса я очень горжусь этим фильмом, потому что он очень честный. Мы снимались, просто вспоминая себя, когда мне было 14, а Глебу – 18. Можно сказать, играли в правду, соответственно, и не играли – жили
», — рассказала Гухман.
В «14+ Продолжение» также снялись Ольга Озоллапиня
, Алексей Филимонов
, Владимир Гарцунов
, Иван Кукуев
, Сергей Пинчук
, Даниил Пикула
, Дмитрий Блохин
, Анна Рудь
, Сергей Габриэлян
и Александр Кононец
.
«Наш фильм – это именно продолжение фильма «14+». Мы рассказываем о том, как спустя четыре года сложилась жизнь наших героев из первой картины. Но мы старались сделать продолжение самодостаточным, чтобы у зрителей, которые не видели первую часть, не возникло недопонимания. Для меня эта картина – продолжение темы, поднятой в фильме «До свидания, мальчики» Михаила Калика. Но также наш фильм смело можно назвать «Я шагаю по Москве 2023», потому что по настроению и приключениям, которые происходят с героями, она очень схожа с этой картиной, так любимой всеми зрителями
», — поделился режиссер Андрей Зайцев.
«14+ Продолжение» в прокате с 11 мая.
обсуждение >>