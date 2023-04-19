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Полина Гухман влюбляется в Глеба Калюжного в трейлере «14+ Продолжение»

19 апреля
2023 год

Новости кино >>
19 апреля 2023
В сети появился трейлер подросткового фильма Андрея Зайцева «14+ Продолжение». К своим ролям в проекте вернулись Глеб Калюжный и Ульяна Васькович.



По сюжету Леше больше не 14, ему — 18. Он встречает яркую и открытую Настю, которая переворачивает его привычный мир, но все еще вспоминает свою первую любовь Вику. Парень становится взрослее, а проблемы — серьезнее. Но, как и раньше, справиться с жизненными сложностями и ответить на все вопросы о любви, семье и долге Леша должен самостоятельно.

Роль Насти исполнила Полина Гухман. «Я одна из тех миллионов людей, которые смотрели и пересматривали фильм «14+», и, как многие девчонки, просто влюбилась тогда в Глеба Калюжного. Моя героиня Настя – абсолютно искренняя, добрая, очень наивная, еще такая маленькая, хотя уже и знающая какие-то вещи, но не знающая, что такое любовь. То лето, когда проходили съемки, стало, наверное, моим первым взрослым летом, когда твоя личность вдруг выходит наружу, выпрыгивает, и у тебя уже все идет по-другому. А как актриса я очень горжусь этим фильмом, потому что он очень честный. Мы снимались, просто вспоминая себя, когда мне было 14, а Глебу – 18. Можно сказать, играли в правду, соответственно, и не играли – жили», — рассказала Гухман.

В «14+ Продолжение» также снялись Ольга Озоллапиня, Алексей Филимонов, Владимир Гарцунов, Иван Кукуев, Сергей Пинчук, Даниил Пикула, Дмитрий Блохин, Анна Рудь, Сергей Габриэлян и Александр Кононец.

Полина Гухман влюбляется в Глеба Калюжного в трейлере «14+ Продолжение»

«Наш фильм – это именно продолжение фильма «14+». Мы рассказываем о том, как спустя четыре года сложилась жизнь наших героев из первой картины. Но мы старались сделать продолжение самодостаточным, чтобы у зрителей, которые не видели первую часть, не возникло недопонимания. Для меня эта картина – продолжение темы, поднятой в фильме «До свидания, мальчики» Михаила Калика. Но также наш фильм смело можно назвать «Я шагаю по Москве 2023», потому что по настроению и приключениям, которые происходят с героями, она очень схожа с этой картиной, так любимой всеми зрителями», — поделился режиссер Андрей Зайцев.

«14+ Продолжение» в прокате с 11 мая.
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Полина Гухман влюбляется в Глеба Калюжного в трейлере «14+ Продолжение» фотографии
Полина Гухман влюбляется в Глеба Калюжного в трейлере «14+ Продолжение» фотографии
Полина Гухман влюбляется в Глеба Калюжного в трейлере «14+ Продолжение» фотографии
Полина Гухман влюбляется в Глеба Калюжного в трейлере «14+ Продолжение» фотографии
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