Осведомитель ФБР Юэн МакГрегор вольется в ряды мафии в новом сериале от Amazon

Юэн МакГрегор сыграет в драматическом сериале «Лодай» (Lodi), основанном на реальных событиях. Производством проекта занимается стриминговый сервис Amazon Prime Video, сообщает Variety.
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В основе сценария — статья Эндрю Даббинса, опубликованная на сайте Alta. По сюжету в 1977 году продавец автомобилей Лу (МакГрегор) превращается из обычного жителя маленького городка в осведомителя ФБР, которому необходимо влиться в ряды мафии. На протяжении последующих трех лет он все глубже погружается в жизнь преступного клана, чтобы поймать их главаря.
Тимоти Гринберг («Жизнь с самим собой») выступит в качестве шоураннера и исполнительного продюсера.
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