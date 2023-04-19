Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «ПираМММида»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Осведомитель ФБР Юэн МакГрегор вольется в ряды мафии в новом сериале от Amazon

19 апреля
2023 год

Новости кино >>
19 апреля 2023

Юэн МакГрегор сыграет в драматическом сериале «Лодай» (Lodi), основанном на реальных событиях. Производством проекта занимается стриминговый сервис Amazon Prime Video, сообщает Variety.

Осведомитель ФБР Юэн МакГрегор вольется в ряды мафии в новом сериале от Amazon
фото: Getty Images

В основе сценария — статья Эндрю Даббинса, опубликованная на сайте Alta. По сюжету в 1977 году продавец автомобилей Лу (МакГрегор) превращается из обычного жителя маленького городка в осведомителя ФБР, которому необходимо влиться в ряды мафии. На протяжении последующих трех лет он все глубже погружается в жизнь преступного клана, чтобы поймать их главаря.

Тимоти Гринберг («Жизнь с самим собой») выступит в качестве шоураннера и исполнительного продюсера.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
babydylnova   19.04.2023 - 23:58
О, я бы посмотрела на это волшебное перевоплощение для внедрение в банду. Это кстати интересное зрелище. Даже Шерлок в сериале от ВВС внедрялся в банду наркоманов. Круто выглядило. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Мрачнее дуче: «Пиноккио Гильермо дель Торо» — сказочный пинок в сердце, который должен пережить каждый
«Красавица и чудовище»: Для тебя моя роза цвела
Новые работы Стивена Спилберга, Сэма Мендеса и Мартина Макдоны покажут на фестивале в Торонто
«Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему»: как философия стоицизма привела джедаев к краху
Юэн Макгрегор рассказал о сложных отношениях с дочерью Кларой
«Доктор Сон»: Спят усталые игрушки, книжки спят
«Оби-Ван Кеноби»: Империя Disney наносит удар
«Призрак»: Подозрительный премьер
СМИ: Юэн Макгрегор женится на Мэри Элизабет Уинстед
Кристофер Ллойд появится в третьем сезоне «Мандалорца»
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»: Мужик, ну ты понял!
От Билли Эллиота до Человека-паука и, возможно, Бонда: за что мы любим Тома Холланда
Только очень жди! 15 камбэков года
«Пиноккио» с Томом Хэнксом и «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком: Disney+ представил новые проекты
Муки творчества: 9 фильмов о писателях и писательском процессе
«Корона», «Ход королевы» и «Тед Лассо» стали лучшими сериалами на премии «Эмми»
Итан Хоук и Юэн Макгрегор станут сводными братьями в фильме «Рэймонд и Рэй»
Гипоксические тренировки: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос
Б/Актёры: Почему Лариса Гузеева, Пётр Мамонов и Татьяна Догилева отказались от алкоголя
«Корона» и «Мандалорец» лидируют по числу номинаций на «Эмми-2021»
персоны
Юэн Макгрегор
фильмы
Жизнь с самим собой

анонс

Деконструкция «ПираМММида»

Скорбим

Вяйно Арен
18 апреля ушёл из жизни актёр Вяйно Арен.
Александр Тартышников
18 апреля ушёл из жизни актёр Александр Тартышников.

День рождения >>

Андрей Войновский
Владимир Долинский
Насиба Зейналова
Константин Лавроненко
Павел Луспекаев
Гия Перадзе
Кирилл Фролов
Екатерина Щеглова
Максим Щёголев
Криспин Гловер
Клейн Кроуфорд
Гарольд Ллойд
Джессика Лэнг
Райан О'Нил
Кристиан Редль
Энди Серкис
все родившиеся 20 апреля >>

Афиша кино >>

Гремлины: Хранители леса
фильм ужасов
Великобритания, 2022
Ночная сова
детектив, исторический фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Земля Алькаррас
драма
Испания, Италия, 2022
Пингвинёнок Пороро: Приключения в замке дракона
детский фильм, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2022
Серебряная звезда
драма, приключения, фильм о животных
Нидерланды, 2022
Вызов
космическая драма
Россия, 2023
Мизантроп
боевик, детектив, драма, криминальный фильм
США, 2023
Русский крест
Россия, 2023
Город бога
боевик, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Бразилия, Франция, Германия, 2002
Забавные игры
драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, 1997
Доктор
драма
Россия, 2022
Волны
драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?