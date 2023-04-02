Не стало звезды фильма «В упор» Шэрон Экер

В возрасте 87 лет не стало Шэрон Экер
, сыгравшей неверную жену Ли Марвина
в классическом нео-нуаре 1967 года «В упор
». Канадская модель и актриса кино, театра и телевидения скончалась еще 16 марта в доме престарелых в своем родном Торонто, сообщила изданию The Hollywood Reporter
ее дочь Ким Эверест, директор по кастингу.
Экер родилась в Торонто 2 апреля 1935 года. Ее удочерили в возрасте девяти лет Эйлин и Кен Мэтьюзы. Училась в государственной школе Дэвисвилля, государственной школе Джона Фишера и Северной профессиональной школе, где изучала искусство и окончила ее в 1953-м. Начала свою профессиональную актерскую карьеру в телевизионном фильме «Энн из Зеленых Крыш», вышедшем в 1956-м, после чего присоединилась к актерскому составу Стратфордского театра и поехала с труппой в Англию, где осталась в поисках актерской работы. Там в 1957-м состоялся ее кинодебют в фильме «Счастливчик Джим». Спустя год вместе с первым мужем вернулась в Канаду. В 1961-м сыграла в «Макбете
», где ее партнером выступил Шон Коннери
. В 1960-х она также работала моделью — вместе с Энджи Дикинсон
ее опубликовали в выпуске журнала Life от 25 августа 1967-го. В том же году обратила на себя внимание, появившись в культовой картине Джона Бурмэна «В упор».
Всего за свою жизнь актриса успела сыграть 83 роли в кино и на телевидении. Запомнилась в качестве Одоны в «Звездном пути
» и Деллы Стрит в «Новом Перри Мейсоне», а также засветилась в сериалах «Дикий-дикий Запад», «Улицы Сан Франциско», «ФБР
», «Миссия невыполнима
», «Охотник Джон
», «Она написала убийство
», «Полицейский Кэттс и его собака
», «Молодые и дерзкие
» и многих других. Последней киноролью для нее стала Эстелла Уэйнрайт в слэшере Джея Ли Томпсона «С Днем Рождения меня
». Ее вторым мужем был режиссер Питер Элкингтон. Она родила четверых детей и не снималась с начала 90-х, сосредоточившись на семье, живописи и скульптуре.
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