Бэйли Басс рассталась с «Интервью с вампиром»

Телевизионная экранизация романа Энн Райс
«Интервью с вампиром
» претерпела существенные изменения в кастинге. Согласно Deadline
, Делэйни Хейлс заменит во втором сезоне Бэйли Басс, игравшую вампиршу-подростка Клаудию в первых сериях.
«Из-за множества непредвиденных обстоятельств я не могу вернуться во втором сезоне "Интервью с вампиром". Клаудия была ролью мечты и невероятным приключением. Я желаю Делэйни всяческой удачи. Мне не терпится посмотреть на е версию образа. Я чрезвычайно благодарна AMC, продюсерам, Джейкобу, Сэму, съемочной группе и, конечно же, замечательным фанатам», —
прокомментировала свой уход Басс.
Съемки восьмисерийного продолжения начнутся на следующей неделе в Праге, локациями также послужат Париж и Новый Орлеан. Джейкоб Андерсон
вернется к образу Луи, а Сэм Рид
вновь предстанет в качестве Лестата. Исполнительным продюсером числится все тот же Марк Джонсон
, а шоураннером — Ролин Джонс
.
обсуждение >>