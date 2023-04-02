Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Бэйли Басс рассталась с «Интервью с вампиром»

2 апреля
2023 год

Новости кино >>
2 апреля 2023
Телевизионная экранизация романа Энн Райс «Интервью с вампиром» претерпела существенные изменения в кастинге. Согласно Deadline, Делэйни Хейлс заменит во втором сезоне Бэйли Басс, игравшую вампиршу-подростка Клаудию в первых сериях.

Бэйли Басс рассталась с «Интервью с вампиром»
фото: thewrap.com

«Из-за множества непредвиденных обстоятельств я не могу вернуться во втором сезоне "Интервью с вампиром". Клаудия была ролью мечты и невероятным приключением. Я желаю Делэйни всяческой удачи. Мне не терпится посмотреть на е версию образа. Я чрезвычайно благодарна AMC, продюсерам, Джейкобу, Сэму, съемочной группе и, конечно же, замечательным фанатам», — прокомментировала свой уход Басс.

Съемки восьмисерийного продолжения начнутся на следующей неделе в Праге, локациями также послужат Париж и Новый Орлеан. Джейкоб Андерсон вернется к образу Луи, а Сэм Рид вновь предстанет в качестве Лестата. Исполнительным продюсером числится все тот же Марк Джонсон, а шоураннером — Ролин Джонс.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Интервью с вампиром» и «Мэйфейрских ведьм» могут объединить кроссовером
Звезда «Игры престолов» Джейкоб Андерсон назначен Луи в телеверсии «Интервью с вампиром»
Сэм Рид заменит Тома Круза в телевизионной версии «Интервью с вампиром»
«Интервью с вампиром» получит сериальную адаптацию
«Интервью с вампиром» затянется на целый сериал
персоны
Джейкоб АндерсонРолин ДжонсМарк ДжонсонЭнн РайсСэм Рид
фильмы
Интервью с вампиром

анонс

Скорбим

Александр Гетманский
1 апреля ушёл из жизни актёр Александр Гетманский.

День рождения >>

Георгий Кавтарадзе
Дмитрий Миллер
Алексей Нагрудный
Анжелика Неволина
Борис Плотников
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Дарья Урсуляк
Дарья Храмцова
Антон Шагин
Серж Генсбур
Алек Гиннесс
Джулиана Де Сио
Джесси Племонс
Антонио Сабато ст.
Розелин Санчес
Майкл Фассбендер
все родившиеся 2 апреля >>

Афиша кино >>

Нежная кожа
драма
Франция, 1964
Бойтесь своих желаний
научная фантастика, фильм ужасов
Канада, 2022
Мгла
драма, фильм ужасов, фэнтези
Франция, 2022
Принц пустыни
приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2023
Бюро магических услуг
комедия, фэнтези, экранизация
Австралия, 2023
Игра на выживание
боевик, триллер
США, 2022
Профессор и призрачный убийца
детектив, драма, триллер, экранизация
США, 2023
Юный вождь Виннету
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2022
Моё прекрасное несчастье
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2023
На одном крыле
драма, фильм-катастрофа
США, 2023
Наводнение
драма
Россия, 2023
Прямой эфир
драма, триллер
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен