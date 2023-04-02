Вселенная «Звездного пути» обретет сериал про подростков

Во вселенной «Звездного пути
» появится подростковый сериал «Академия Звездного флота» (Star Trek: Starfleet Academy). Его производство заказал стримингоый сервис Paramount+, уточняет THR
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Новое шоу «познакомит нас с группой молодых кадетов, которые собираются вместе, чтобы осуществить общую мечту. Под бдительным и требовательным присмотром своих инструкторов они узнают, что требуется для того, чтобы стать офицерами Звездного Флота. Они обретут новых друзей, переживут взрывоопасное соперничество, первую любовь и встретят на своем пути нового врага, который угрожает как Академии, так и самой Федерации».
Зрителей ожидают более мыльный сюжет и увеличение разнообразия (речь, скорее всего, про разные виды инопланетян). Нога Ландау будет со-шоураннером и исполнительным продюсером вместе с руководителем серии Алексом Куртцманом
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«Мы рады представить поклонникам "Звездного пути" совершенно новое поколение офицеров Звездного флота, проходящих обучение в Академии и стоящих на пороге взрослой жизни. Представляя новых персонажей и захватывающие сюжетные линии, этот совершенно новый оригинальный сериал послужит дополнением к серии, собрав новые поколения зрителей и давних поклонников "Звездного пути" вместе, чтобы насладиться следующей главой культовой вселенной», —
заявил директор по маркетингу и глава отдела Paramount Streaming Доминик Димельо.
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