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Вселенная «Звездного пути» обретет сериал про подростков

2 апреля
2023 год

Новости кино >>
2 апреля 2023

Во вселенной «Звездного пути» появится подростковый сериал «Академия Звездного флота» (Star Trek: Starfleet Academy). Его производство заказал стримингоый сервис Paramount+, уточняет THR.

Новое шоу «познакомит нас с группой молодых кадетов, которые собираются вместе, чтобы осуществить общую мечту. Под бдительным и требовательным присмотром своих инструкторов они узнают, что требуется для того, чтобы стать офицерами Звездного Флота. Они обретут новых друзей, переживут взрывоопасное соперничество, первую любовь и встретят на своем пути нового врага, который угрожает как Академии, так и самой Федерации».

Вселенная «Звездного пути» обретет сериал про подростков
фото: amazon.ca

Зрителей ожидают более мыльный сюжет и увеличение разнообразия (речь, скорее всего, про разные виды инопланетян). Нога Ландау будет со-шоураннером и исполнительным продюсером вместе с руководителем серии Алексом Куртцманом.

«Мы рады представить поклонникам "Звездного пути" совершенно новое поколение офицеров Звездного флота, проходящих обучение в Академии и стоящих на пороге взрослой жизни. Представляя новых персонажей и захватывающие сюжетные линии, этот совершенно новый оригинальный сериал послужит дополнением к серии, собрав новые поколения зрителей и давних поклонников "Звездного пути" вместе, чтобы насладиться следующей главой культовой вселенной», — заявил директор по маркетингу и глава отдела Paramount Streaming Доминик Димельо.
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№ 2
Матвей Брикун   2.04.2023 - 15:53
Пока что новости 2 апреля не важные, то смерть, изуродованный классический фильм. Ну и здесь нечего хорошего нет. С этой франшизой пора прощаться и давно, а не выращивать новые отростки. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   2.04.2023 - 15:15
ой ну господи, не знаю, не особенно зашла идея. Какая-то слишком стандартная что ли. Ну ладно, может где-то кому и понравится читать далее>>
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