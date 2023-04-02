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Второй сезон адаптации игры «Одни из нас» снимут в Ванкувере

2 апреля
2023 год

Новости кино >>
2 апреля 2023
Съемки второго сезона сериала HBO «Одни из нас» пройдут в канадском Ванкувере, сообщает Deadline.

Второй сезон адаптации игры «Одни из нас» снимут в Ванкувере

Данная локация намекает всем фанатам игры 2013 года, что события развернутся на северо-западе Тихого океана, как и в сиквеле The Last of Us, вышедшем в 2020-м. Педро Паскаль и Белла Рэмси вернутся к ролям Джоэла и Элли. Появится ли Эбби в продолжении и кто ее сыграет, пока неизвестно, как собственно не раскрываются и детали сюжета вместе с датой начала производства.

Съемки первого сезона прошли в Калгари, Альберта. Именно эта провинция послужила прообразом Техаса, Вайоминга и Миссури, в которых происходит действие как игры так и адаптации. Сериал был продлен после выхода двух эпизодов и занял вторую строчку рейтинга, уступив лишь «Дому дракона».
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№ 1
Матвей Брикун   2.04.2023 - 16:24
Ну хорошо, давайте снимайте. Выбор локации - это не так и важно, важнее придумать сценарий интересный. Первый сезон был хорошим, кроме третьей серии. читать далее>>
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