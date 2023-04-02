Второй сезон адаптации игры «Одни из нас» снимут в Ванкувере

Съемки второго сезона сериала HBO «Одни из нас
» пройдут в канадском Ванкувере, сообщает Deadline
.
Данная локация намекает всем фанатам игры 2013 года, что события развернутся на северо-западе Тихого океана, как и в сиквеле The Last of Us, вышедшем в 2020-м. Педро Паскаль
и Белла Рэмси
вернутся к ролям Джоэла и Элли. Появится ли Эбби в продолжении и кто ее сыграет, пока неизвестно, как собственно не раскрываются и детали сюжета вместе с датой начала производства.
Съемки первого сезона прошли в Калгари, Альберта. Именно эта провинция послужила прообразом Техаса, Вайоминга и Миссури, в которых происходит действие как игры так и адаптации. Сериал был продлен после выхода двух эпизодов и занял вторую строчку рейтинга, уступив лишь «Дому дракона
».
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