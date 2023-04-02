Скончался композитор «Последнего императора» Рюити Сакамото

Не стало японского композитора Рюити Сакамото
, написавшего музыку к фильмам «Последний император
» Бернардо Бертолуччи
и «Счастливого рождества, мистер Лоуренс
» Нагисы Осимы
. Ему был 71 год. Печальную новость сообщила газета Yomiuri
.
Последние годы жизни маэстро боролся с раком. В июне 2022 года обследование показало, что болезнь у него на четвертой стадии.
Сакамото родился 17 января 1952-го в Накано, Токио. Окончил Токийский национальный университет искусств и музыки. Экспериментировал с классической, электронной и этнической музыкой. Проявил себя как аранжировщик, композитор, студийный музыкант в области рок-музыки, поп-композиций и электронной музыки. Сотрудничал с таким известными музыкантами, как Дэвид Боуи
, Игги Поп
, Дэвид Бирн
, Дэвид Салливан и Каэтано Велосо. Совместно с Хосако Харусоми и Тохакиши Юрихито создал YMO — Желтый волшебный оркестр (Yellow magic Orchestra). Трио выпустило 11 музыкальных альбомов, активно гастролировало по многим странам и получило мировую известность. Их композиция Computer Game в 1978-м попала в первую двадцатку хит-парада в Великобритании и была продана тиражом 400 тысяч экземпляров. В 1984-м коллектив распался.
Мировую известность получил как кинокомпозитор. В 1983-м Нагиса Осима пригласил Сакамото сыграть одну из ролей и написать саундтрек к картине «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» — за музыку получил приз Британской киноакадемии. Сакамото продолжил сотрудничество с Осимой в фильме «Табу
». Принимал активное участие в создании аниме. За «Последнего императора» удостоен «Оскара», «Грэмми» и других престижных наград. Помимо Осимы и Бертолуччи, работал с Педро Альмодоваром
, Брайаном Де Пальмой
, Абелем Феррарой
, Фолькером Шлёндорфом
и другими известными режиссерами. Всего на его счету более 100 саундтреков к фильмам и аниме. В 1999-м в Токио состоялась премьера грандиозной оперы Сакамото «Жизнь» с участием более 100 исполнителей.
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