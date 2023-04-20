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Стартовал прием заявок на конкурс «Лаборатория саспенса: Экранизации»

20 апреля
2023 год

Новости кино >>
20 апреля 2023
В киноцентре «Октябрь» в рамках бизнес-площадки 45-го Московского международного кинофестиваля стартовал конкурс «Лаборатория саспенса: Экранизации». Победителям достанется приоритетное право на экранизацию произведений популярных авторов, работающих в остросюжетных жанрах, сообщают организаторы конкурса.

Стартовал прием заявок на конкурс «Лаборатория саспенса: Экранизации»

Ведущими редакторами издательств «Эксмо» и АСТ было отобрано шесть книг — «Лисы и Волки» Лизы Белоусовой, «Охота на вепря» Владимира Евменова, «Синдром Алисы» Эли Фрей, «Музыкальный приворот» Анны Джейн, «Реинкарнатор» Юлии Рыженковой и «Умри со мной» Юлии Селивановой. Потенциал киновоплощения произведений оценили наставники «Лаборатории саспенса» — продюсер Федор Попов (киностудия «ВГИК-Дебют»), режиссер Иван Капитонов (кинокомпания QS-Films), основатель киностудии «Класс коррекции» и кинорежиссер Иван И. Твердовский, продюсер Дмитрий Якунин и киножурналист Иван Кудрявцев.

Попробовать свои силы в конкурсе могут все россияне старше 18 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте suspenselab.ru и направить свою сценарную заявку на экранизацию одного из представленных шести литературных произведений.

После окончания срока сбора заявок наставники «Лаборатории саспенса: Экранизации» отберут десять проектов для очной защиты. На финальном питчинге летом будут названы победители. По данным «Эксмо-АСТ», специально для них издательская группа продлит заморозку прав на срок от шести месяцев, чтобы выигравшие конкурс смогли выйти на рынок со своим проектом. Когда заказчик будет найден, «Эксмо-АСТ» рассмотрит выделение дополнительной финансовой поддержки в размере 20% от привлеченных средств, включая выкуп прав.

«Мы видим тренды, которые подтверждаются читательским запросом. И с 2020 года, с пандемии, у нас увеличился спрос на художественную литературу. У людей появился запрос на культурный эскапизм и истории, которые помогают отвлечься от реальности. Мы видим это по продажам, по росту сегмента, который занимает сейчас практически 50% всего коммерческого рынка. И что важно — выстрелили истории, которые поднимают непростые вопросы, в частности, в литературе жанра young adult. Это и обеспечило ренессанс художественной литературы, у этой ниши невероятно широкая аудитория», — говорит Екатерина Кожанова, директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ».

Конкурс «Лаборатория саспенса: Экранизации» призван поддержать сотрудничество начинающих кинематографистов и перспективных писателей, способствовать появлению на экранах фильмов и сериалов, снятых по жанровым и остросюжетным бестселлерам: от детектива и триллера до экшена и авантюрного кино. Организаторами проекта выступают медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и издательская группа «Эксмо-АСТ».
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