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День X: тизер двухсерийного аниме «Ошейник и злоба»

20 апреля
2023 год

Новости кино >>
20 апреля 2023

На официальном сайте двухсерийного аниме «Ошейник и злоба», основанного на одноименной визуальной новелле, появился новый тизер. Премьера первой части в японских кинотеатрах намечена на 26 мая, а вторую покажут 23 июня этого года. В ролике звучит вступительный трек Ningen×Shikkaku в исполнении группы Kizu.


Две тысячи невестьсотый год, Синдзюку. Серия жестоких преступлений таинственной террористической организации «Адонис» потрясает город. Молодая сотрудница полиции Итика Хосина подвергается нападению, а, придя в себя, обнаруживает на шее пропитанный ядом ошейник. Чтобы выжить и расследовать инцидент, известный как «День Х», Итике приходится работать в связке с группой бывших полицейских.

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Снимает полнометражку Хироси ВатанабэРубаки», «Мифический детектив Локи: Рагнарёк») на Studio DeenЭтот замечательный мир», «Когда плачут цикады»). Вместе с ним над экранизацией трудятся сценарист Саяка Харада Сказ о парии», «Библиотечная война»), чардиз Юкико БанКрутой учитель Онидзука», «Первый слэм-данк») и композитор Масару ЁкоямаТвоя апрельская ложь», «Хоримия»).

День X: тизер двухсерийного аниме «Ошейник и злоба»

Отважную полицейскую Итику Хосино озвучит Каэдэ Хондо (Рин Тамаки из «Дальше, чем космос», Акира Коми из «У Коми проблемы с общением»).

В других ролях:

Мицуру Сова — Кацуюки Кониси (Тэнгэн Удзуй из «Истребителя демонов»
Айдзи Янаги — Масакадзу Морита (Итиго Куросаки из «Блича»)
Кэя Окадзаки — Юки Кадзи (Эрен Йегер из «Атаки титанов»)
Эномото Минэо — Сома Сайто (Тадаси Ямагути из «Волейбола!!»)
Такэру Сасадзуки — Дайсукэ Намикава (Юстасс Кид из «Ван-Писа»)
Кагэюки Сираиси — Рёхэй Кимура (Аюму Горики из «Необычного такси»).

День X: тизер двухсерийного аниме «Ошейник и злоба»

Визуальная новелла «Ошейник и злоба», разработанная и изданная Otomate (дочерняя компания Idea Factory), вышла на портативной PlayStation Vita 18 августа 2016-го в Японии, а через четыре года перебралась на Nintendo Switch.
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День X: тизер двухсерийного аниме «Ошейник и злоба» фотографии
День X: тизер двухсерийного аниме «Ошейник и злоба» фотографии
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