День X: тизер двухсерийного аниме «Ошейник и злоба»

На официальном сайте двухсерийного аниме «Ошейник и злоба
», основанного на одноименной визуальной новелле, появился новый тизер. Премьера первой части в японских кинотеатрах намечена на 26 мая, а вторую покажут 23 июня этого года. В ролике звучит вступительный трек Ningen×Shikkaku
в исполнении группы Kizu
.
Две тысячи невестьсотый год, Синдзюку. Серия жестоких преступлений таинственной террористической организации «Адонис» потрясает город. Молодая сотрудница полиции Итика Хосина подвергается нападению, а, придя в себя, обнаруживает на шее пропитанный ядом ошейник. Чтобы выжить и расследовать инцидент, известный как «День Х», Итике приходится работать в связке с группой бывших полицейских.
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Снимает полнометражку Хироси Ватанабэ
(«Рубаки
», «Мифический детектив Локи: Рагнарёк
») на Studio Deen
(«Этот замечательный мир
», «Когда плачут цикады
»). Вместе с ним над экранизацией трудятся сценарист Саяка Харада
(«Сказ о парии
», «Библиотечная война
»), чардиз Юкико Бан
(«Крутой учитель Онидзука
», «Первый слэм-данк
») и композитор Масару Ёкояма
(«Твоя апрельская ложь
», «Хоримия
»).
Отважную полицейскую Итику Хосино озвучит Каэдэ Хондо
(Рин Тамаки из «Дальше, чем космос
», Акира Коми из «У Коми проблемы с общением
»).
В других ролях:
Мицуру Сова — Кацуюки Кониси
(Тэнгэн Удзуй
из «Истребителя демонов
»
Айдзи Янаги — Масакадзу Морита
(Итиго Куросаки из «Блича
»)
Кэя Окадзаки — Юки Кадзи
(Эрен Йегер
из «Атаки титанов
»)
Эномото Минэо — Сома Сайто
(Тадаси Ямагути из «Волейбола!!
»)
Такэру Сасадзуки — Дайсукэ Намикава
(Юстасс Кид из «Ван-Писа
»)
Кагэюки Сираиси — Рёхэй Кимура
(Аюму Горики из «Необычного такси
»).
Визуальная новелла «Ошейник и злоба», разработанная и изданная Otomate
(дочерняя компания Idea Factory
), вышла на портативной PlayStation Vita 18 августа 2016-го в Японии, а через четыре года перебралась на Nintendo Switch.
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