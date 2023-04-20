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«Это выводит из зоны комфорта»: Иван Реон о съемках в фильме «Волшебная флейта»

20 апреля
2023 год

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20 апреля 2023
Британский актер Иван РеонИгра престолов») рассказал о съемках в музыкальном фэнтези «Волшебная флейта», в основу которого легла одноименная опера Вольфганга Амадея Моцарта. Реон признался, что съемочный процесс стал для него испытанием, а к вокальным номерам пришлось готовиться с педагогом.


По сюжету семнадцатилетний Тим мечтает поступить в престижную музыкальную школу и стать певцом. И, когда его туда принимают, кажется, что его мечта сбылась. Однако оказывается, что мир привилегированной школы полон недоброжелателей, что плетут свои интриги. Однажды, гуляя по особняку, Тим находит загадочные двери и попадает в волшебный новый мир, где фантазия не имеет границ. И вот Тим уже оказывается втянут в водоворот событий. Днем в своей обычной реальности он готовится к предстоящему концерту, а ночью возвращается в волшебную вселенную, где рискует своей жизнью, чтобы освободить прекрасную принцессу Памину.

«Это выводит из зоны комфорта»: Иван Реон о съемках в фильме «Волшебная флейта»

В картине также сыграли Джек Вульф, Ф.Мюррэй Абрахам, Ниам Маккормак, Амир Уилсон, Эллиот Куртиур, Тедрос Теклебран, Сабин Девьей, Штефан Конарске, Моррис Робинсон, Роландо Вильясон, Ларисам Зира Херден, Жанна Гурсо, Ясмин Шакери и другие. Режиссером выступил Флориан Сигль, а продюсером — Роланд ЭммерихДень независимости»).

В российский прокат «Волшебная флейта» выйдет 27 апреля.
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«Это выводит из зоны комфорта»: Иван Реон о съемках в фильме «Волшебная флейта» фотографии
«Это выводит из зоны комфорта»: Иван Реон о съемках в фильме «Волшебная флейта» фотографии
«Это выводит из зоны комфорта»: Иван Реон о съемках в фильме «Волшебная флейта» фотографии
«Это выводит из зоны комфорта»: Иван Реон о съемках в фильме «Волшебная флейта» фотографии
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