Фильмы Наталии Гугуевой и Сергея Дебижева вошли в конкурс кинофестиваля «Золотой ворон»

VII Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон», который пройдет с 24 апреля по 7 мая в городе Анадырь, объявил программу. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба кинофестиваля «Золотой ворон»
В международном конкурсе полнометражных фильмов будет представлено 9 игровых и документальных картин. Это российские неигровые фильмы «Порт Надежды» Дарьи Хреновой о трагедии Великой Отечественной войны в Арктике, «Семь дней осени» Алексея Головкова о жизни двух человек в одной из долин Верхоянских гор, «Святой Архипелаг» Сергея Дебижева, рассказывающий об истории Соловков, а также аргентинский док «Те, кто не хочет видеть» Грасиелы Патрисии Де Луки о жизни незрячих людей. Среди игровых участников конкурса сразу три ленты, рассказывающие о судьбах подростков, живущих в разных уголках земного шара, – китайское «Мороженое со вкусом сладкого картофеля» Ван Чуна, иранский «Астероид» Мехди Хоссейниванда и таджикский «Водный мальчик» Файзулло Файза. Кроме того, в конкурсе будут представлены один из первых фильмов, созданных на алтайском языке, «Тропа» Михаила Кулунакова и триллер Наталии Гугуевой «Туман», снятый на действующей метеостанции на берегу Баренцева моря.
В короткометражной секции покажут 10 документальных и 10 игровых картин из России, Непала, Ирана, Таджикистана, Кыргызстана, Китая, Казахстана и Сербии. В новую конкурсную программу анимационных фильмов включено 24 работы.
фото: К/ф «Туман»
Обладателя гран-при фестиваля – «Большого Золотого Ворона» – по традиции выберут зрители, а вот остальные призы распределит профессиональное жюри. Оценивать полнометражные фильмы будут иранский кинематографист Бехруз Шоайби, продюсер, заместитель Председателя правления по стратегическому развитию Государственном центре поддержки национального кино Казахстана Канат Торебуй, фестивальный продюсер из Китая Ли Юань, кинокритик Егор Москвитин и главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов. Председателем жюри выступит якутский кинорежиссер и художественный руководитель киностудии «Сахафильм» Алексей Романов. Лучшие короткометражные картины выберут китайский продюсер Го Сюйан, актриса Ксения Суркова, режиссер и радиоведущий Иван Семиклетов под руководством директора Центрального Дома кинематографистов России, режиссера и продюсера Екатерины Головни.
Помимо кинопоказов гостей, участников и зрителей VII кинофестиваля «Золотой ворон» ждет насыщенная индустриальная программа, которая будет посвящена укреплению международного культурного сотрудничества.
«Страной-гостем фестиваля в этом году станет Китай, профессиональная делегация представителей которого обсудит возможности и перспективы создания совместных кинопроектов с российскими кинематографистами. Наш фестиваль развивается и расширяется, но самое главное остается неизменным – он продолжает быть зрительским, основанным на принципе: "человек-чувства-чудо". Уверен, что в этом году фестиваль подарит зрителям и участникам яркие эмоции и незабываемые встречи», – подчеркивает художественный руководитель «Золотого ворона» Филипп Абрютин.
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