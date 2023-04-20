«Централ Партнершип», «1-2-3 Продакшн» и Кинокомпания «СТВ» вошли в список лидеров отечественного кинопроизводства

Фонд кино утвердил список лидеров отечественного производства, сообщается на сайте ведомства.
фото: fond-kino.ru
Так, по результатам отбора в перечень лидеров вошли кинокомпании «Централ Партнершип», «1-2-3 Продакшн», Кинокомпания «СТВ», «Арт Пикчерс Студия», «Базелевс», «ВБД Груп», «Дирекция Кино», «Водород 2011», «ММЕ» и «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова».
Ключевым критерием отбора является зрительская оценка национальных фильмов. Кроме того, лидером отечественного кинопроизводства может стать только организация, существующая не менее трех лет, выпустившая в прокат более двух оригинальных фильмов за последние пять лет и не имеющая задолженностей перед Минкультуры России и Фондом кино.
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