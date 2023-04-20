Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «ПираМММида»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Сумерки» станут сериалом

20 апреля
2023 год

Новости кино >>
20 апреля 2023

В разработку запущен сериал по мотивам серии книг писательницы Стефани Майер «Сумерки». Производством займется компания Lionsgate Televison, сообщает The Hollywood Reporter.

«Сумерки» станут сериалом

Ожидается, что Майер подключится к работе над проектом. Сценаристом выступит Синед Дейли, работавшая над сериалами «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», «Воспитанные волками» и «Солги мне».

Первая экранизация «Сумерек» вышла на экраны в 2008 году. Главные роли в картине исполнили Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт и Тейлор Лотнер.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Архон (Москва)   20.04.2023 - 18:51
Брехня..Рекламный ход ..Чтоб бабла привлечь.. Ни Стюарт,ни Патиссон в этом сниматься не будут.. Аффтырей -дублёров фейкоиздательства = на нож..Администрации "Кинозал" просьба обратить внимание... читать далее>>
№ 1
Pumpkin   20.04.2023 - 18:05
оу, ну не знаю, как к этому относиться)) для нас для всех самыми настоящими сумерками останется сага от 2008 года)) как же без Паттинсона читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Тэйлор ЛотнерРоберт ПаттинсонКристен Стюарт
фильмы
СумеркиСумерки. Сага. ЗатмениеСумерки. Сага. НоволуниеСумерки. Сага. Рассвет: Часть 1Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2

анонс

Деконструкция «ПираМММида»

Скорбим

Андрей Дементьев
20 апреля ушёл из жизни киновед, актёр Андрей Дементьев.
Вяйно Арен
18 апреля ушёл из жизни актёр Вяйно Арен.
Александр Тартышников
18 апреля ушёл из жизни актёр Александр Тартышников.
Александр Якимчук
18 апреля ушёл из жизни актёр Александр Якимчук.

День рождения >>

Андрей Войновский
Владимир Долинский
Насиба Зейналова
Константин Лавроненко
Павел Луспекаев
Гия Перадзе
Кирилл Фролов
Екатерина Щеглова
Максим Щёголев
Криспин Гловер
Клейн Кроуфорд
Гарольд Ллойд
Джессика Лэнг
Райан О'Нил
Кристиан Редль
Энди Серкис
все родившиеся 20 апреля >>

Афиша кино >>

Вызов
космическая драма
Россия, 2023
Гремлины: Хранители леса
фильм ужасов
Великобритания, 2022
Ночная сова
детектив, исторический фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Земля Алькаррас
драма
Испания, Италия, 2022
Пингвинёнок Пороро: Приключения в замке дракона
детский фильм, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2022
Серебряная звезда
драма, приключения, фильм о животных
Нидерланды, 2022
Мизантроп
боевик, детектив, драма, криминальный фильм
США, 2023
Русский крест
Россия, 2023
Город бога
боевик, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Бразилия, Франция, Германия, 2002
Забавные игры
драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, 1997
Доктор
драма
Россия, 2022
Волны
драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?