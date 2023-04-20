«Сумерки» станут сериалом

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Спутник телезрителя «Дом с паранормальными явлениями»: Кино категории «Г» В ночь с 20 на 21 апреля, 04:15, Кино ТВ

Новости кино Сериал о новых приключениях «Квартета И» выходит 24 апреля на START Помимо знакомой четверки в проекте снялись Дмитрий Нагиев и Екатерина Варнава

Новости кино Александр Петров и Юра Борисов сыграли злодеев в экранизации «Сто лет тому вперед» В роли Алисы Селезневой — Даша Верещагина

Лайфстайл Юлии Пересильд предложили дать звание Героя России Профессиональные космонавты выступили против

Обзор сериалов Сколько людей, столько мнений: Зрители о сериале «Невский» Отзывы на один из самых обсуждаемы проектов российского телевидения

Новости кино Сериал «И снова здравствуйте!» продлен на третий сезон В продолжении зрителей ожидают новые приключения героев в исполнении Андрея Мерзликина, Дениса Власенко, Павла Чинарёва и Любови Толкалиной