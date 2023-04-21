«Отчаянная невеста» Анна Зайцева отправится на поиски мужа 4 мая

Драмеди «Отчаянная невеста» с Анной Зайцевой, которая исполнила ведущую роль и заняла режиссерское кресло, выходит 4 мая в онлайн-кинотеатре KION. Все пять эпизодов проекта будут доступны зрителям в день премьеры, сообщает пресс-служба платформы.
фото: Пресс-служба KION
По сюжету 33-летняя Алиса (Анна Зайцева) состоит в отношениях с женатым Лукасом (Пьер Бурель) и уверена, что возлюбленный вот-вот разведется. Однако мечты о совместном будущем с любимым рушатся, когда девушка узнает, что жена Лукаса ждет третьего ребенка. После скандального расставания мать Алисы (Юлия Ауг) убеждает дочь, что в ее тридцать с хвостиком шансов выйти замуж и родить практически не осталось, нужно торопиться. Мама уверена: пора заканчивать с поисками себя и бросать занятия в киношколе, чтобы сосредоточиться на поиске мужа. Мама и дочь заключают договор: в течение года Алиса должна найти мужа и забеременеть, иначе ей придется рожать от лучшего друга Паши (Василий Михайлов). Паша – сын маминой подруги, умный, саркастичный и талантливый, которому также не везет в любви, и он компенсирует отсутствие отношений просмотром порно.
У Алисы нет ни карьеры, ни семьи, ни финансовой стабильности в жизни, но зато достаточно упорства. Главное – найти мужчину, который будет удовлетворять ее как духовно, так и физически: для раскрепощенной и открытой к сексуальным экспериментам Алисы последнее особенно важно. Свои поиски идеального кандидата она решает запечатлеть на камеру, чтобы затем превратить отснятый материал в курсовую работу для киношколы.
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