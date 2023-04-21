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Компания «Среда» подписала договор на эксклюзивное производство сериалов для Okko

21 апреля
2023 год

Новости кино >>
21 апреля 2023
Онлайн-кинотеатр Okko подписал договор на эксклюзивное производство сериалов с Продюсерской компанией «Среда» Александра Цекало и Ивана Самохвалова. Okko планирует выпустить не менее 15 оригинальных проектов от «Среды» за три года, сообщает пресс-служба платформы.

Компания «Среда» подписала договор на эксклюзивное производство сериалов для Okko
фото: Душан Глигоров и Батыр Моргачёв на съемках «Химеры» / Пресс-служба Иви

Сделка позволит Okko дополнить линейку оригинального контента драматическими сериалами от продюсерской компании, работавшей над такими проектами, как «Хрустальный», «Метод», «Мажор», «Триггер», «Нулевой пациент», «Химера».

Первым сериалом Продюсерской компании «Среда», созданным специально для Okko, будет драма «Трасса». Это психологический триллер о женщине, отправившейся на поиски пропавшей приемной дочери и столкнувшейся с целой преступной сетью, которая похищает подростков и торгует ими. Созданием проекта займется команда «Хрустального» и «Химеры» — сценарист Олег Маловичко, режиссер Душан Глигоров и оператор Батыр Моргачёв.

«Принципом «Среды» всегда было идти от автора, помогая ему раскрыть его идею и перенести ее на экран максимально бережно и адекватно, а не навязать ему свое видение, используя только в качестве расшифровщика продюсерской идеи по отработанным лекалам. Только автор дает уникальность, а она, вкупе с честностью и вовлеченностью всех участников съемочного процесса и способна дать настоящую глубокую эмоцию зрителю и наибольшую удовлетворенность нам. И мы рады, что Okko исповедует те же принципы. Не включать самоцензуру. Подходить к краю. И идти дальше», — рассказал Олег Маловичко.

Еще один эксклюзивный проект Okko от «Среды» – многосерийная драма «Аутсорс», над которой также будут работать Глигоров и Моргачёв, а шоураннером и сценаристом выступит Анна КозловаМедиатор», «Самка богомола»).

«Мы НЕ планируем работать по принципу, саркастически описанному фразой радио- и ТВ-сценариста Дэниса Нордена: «Нам не нужно, чтобы это было хорошо, нам нужно, чтобы это было в четверг». Так вот, «Среда» не про четверг. «Среда» про Хорошо», — отметил Александр Цекало.
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персоны
Душан ГлигоровАнна Козлова (II)Олег МаловичкоБатыр МоргачевИван СамохваловАлександр Цекало
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Мажор-4МедиаторМетод-2Нулевой пациентСамка богомолаТриггер-2ХимераХрустальный

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