Компания «Среда» подписала договор на эксклюзивное производство сериалов для Okko

Онлайн-кинотеатр Okko подписал договор на эксклюзивное производство сериалов с Продюсерской компанией «Среда» Александра Цекало и Ивана Самохвалова. Okko планирует выпустить не менее 15 оригинальных проектов от «Среды» за три года, сообщает пресс-служба платформы.
фото: Душан Глигоров и Батыр Моргачёв на съемках «Химеры» / Пресс-служба Иви
Первым сериалом Продюсерской компании «Среда», созданным специально для Okko, будет драма «Трасса». Это психологический триллер о женщине, отправившейся на поиски пропавшей приемной дочери и столкнувшейся с целой преступной сетью, которая похищает подростков и торгует ими. Созданием проекта займется команда «Хрустального» и «Химеры» — сценарист Олег Маловичко, режиссер Душан Глигоров и оператор Батыр Моргачёв.
«Принципом «Среды» всегда было идти от автора, помогая ему раскрыть его идею и перенести ее на экран максимально бережно и адекватно, а не навязать ему свое видение, используя только в качестве расшифровщика продюсерской идеи по отработанным лекалам. Только автор дает уникальность, а она, вкупе с честностью и вовлеченностью всех участников съемочного процесса и способна дать настоящую глубокую эмоцию зрителю и наибольшую удовлетворенность нам. И мы рады, что Okko исповедует те же принципы. Не включать самоцензуру. Подходить к краю. И идти дальше», — рассказал Олег Маловичко.
Еще один эксклюзивный проект Okko от «Среды» – многосерийная драма «Аутсорс», над которой также будут работать Глигоров и Моргачёв, а шоураннером и сценаристом выступит Анна Козлова («Медиатор», «Самка богомола»).
«Мы НЕ планируем работать по принципу, саркастически описанному фразой радио- и ТВ-сценариста Дэниса Нордена: «Нам не нужно, чтобы это было хорошо, нам нужно, чтобы это было в четверг». Так вот, «Среда» не про четверг. «Среда» про Хорошо», — отметил Александр Цекало.
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