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Дмитрий Пчела исполнит роли братьев-близнецов в детективе «Хамелеон»

21 апреля
2023 год

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21 апреля 2023

Стартовали съемки четырехсерийного детектива «Хамелеон» для НТВ. Дмитрий Пчела исполняет в проекте сразу две главные роли, сообщает пресс-служба телеканала.

Дмитрий Пчела исполнит роли братьев-близнецов в детективе «Хамелеон»
фото: Пресс-служба НТВ

По сюжету в ОПГ наркоторговцев внедряется агент ФСБ – Антон Старцев (Пчела). В силу обстоятельств Антон погибает. Вместо него отдел вербует его брата Сергея, мелкого уголовника, категорически не желающего работать на отдел. У него в разгаре роман со Светланой. И вообще ему кажется, что его всё в жизни устраивает. Но когда преступники берут в заложники его девушку, Сергей вынужден занять место брата и продолжить выполнять задание по ликвидации ОПГ.

Дмитрий Пчела исполнит роли братьев-близнецов в детективе «Хамелеон»
фото: Пресс-служба НТВ

«Мне сразу очень понравился сценарий. «Хамелеон» – брутальная и хулиганская криминальная комедия, в которой есть место и для неожиданных сюжетных поворотов, и для бандитских разборок, и для любви: братской, любви между мужчиной и женщиной, любви к деньгам и власти, но главное – любви к жизни. Уверен, что яркий микс образов и нестандартных ситуаций обеспечит зрительский интерес», — отметил режиссера проекта Роман Ярославцев.

Помимо Пчелы в проекте также снимаются Мария Пирогова, Илья Ловкий, Сергей Комаров, Никита Тезов, Карина Мишулина, Вячеслав Кулаков, Максим Радугин, Борис Эстрин, Максим Климка, Александра Белоглазова, Денис Светличный и Татьяна Герман.

Съемки «Хамелеона» пройдут в Адлере и его окрестностях.
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