«Ленфильм» снимет приключенческую картину «Южная стена» о подвиге советских альпинистов

«Ленфильм» начал подготовку к съемкам игровой приключенческой картины «Южная стена» о малоизвестном подвиге советских альпинистов. Съемки запланированы на 2024 год, сообщает пресс-служба киностудии.
фото: К/ф «Эверест» (2015)
Стену Лхоцзе, гору в Гималаях, пытались покорить группы из Японии, Австрии, Чехословакии, Италии, Югославии, Франции и Польши. В 75% случаев экспедиции ждал провал, а некоторые из них заканчивались трагически. Самым сложным считается маршрут на вершину – по «Южной стене». Именно она считалась самой неприступной, пока в 1990 году к ней не подступились российские спортсмены Сергей Бершов и Михаил Туркевич. Обморожения, истощение, колоссальные нагрузки. Против группы было и время. Мало того, что на вершину поднималась группа конкурентов, необходимо было успеть до тайфуна, который должен был полностью перекрыть вершину. Из 17 лучших советских спортсменов этой экспедиции не все смогли завершить маршрут. В том числе, и Михаил Туркевич. Однако победа одного – победа всей команды, Сергей Бершов достиг вершины.
Сценарий к фильму написал выпускник Санкт-Петербургской школы нового кино Федор Бабенко. На питчинге всероссийского сценарного конкурса «Метод» проект занял второе место. В настоящее время идет доработка сценария. В числе референсов отмечены фильмы «Эверест» и «Время первых».
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