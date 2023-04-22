Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Когда детектив просит кирпича: главные новости аниме за неделю

22 апреля
2023 год

Новости кино >>
22 апреля 2023
Все плохое рано или поздно заканчивается. Хорошее, впрочем, тоже: манга Рукоро Огаки «Акудама Драйв» в мае доедет до финального, девятого выпуска. За ней же проследует и «Безумный азарт: Близнецы» Кацуры Сайки: спин-офф знаменитой манги завершится в майском выпуске журнала Gangan Joker. Продолжая тему художников: Акира Торияма, автор «Драконьего жемчуга», поведал о причине, побудившей его бросить рисовать. Оказывается, во время работы над «Страной песков» (мы недавно рассказывали о надвигающейся экранизации) именитый мангака потерял любимую подставку для ручек, с которой не расставался с 14 лет. Разумеется, Торияма приобрел новую подставку и пытался адаптировать ее на манер старой, но эффект был уже не тот. Вывод: будьте внимательны по отношению к любимым (да и вообще любым) вещам.

Когда детектив просит кирпича: главные новости аниме за неделю

А вот коллега Ториямы, легендарный Эйитиро Ода, 30 лет работающий над «Ван-Писом», рассказал, какая манга вызвала в нем... чувство зависти. Речь о «Твоей апрельской лжи» Наоси Аракавы: чтение так увлекло Оду, что он чуть не сорвал дедлайн по сдаче очередной главы, а также заставил всю команду купить серию целиком (то есть 11 томов), чтобы поддержать коллегу. В июле в Токио поставят спектакль по «Магии и мускулам» — также на зависть всем гайдзинским театралам. Studio TriggerКиберпанк: Бегущие по краю», «Любимый во Франксе») смастерили трейлер для мультиплеерной видеоигры Omega Strikers. Для студии это далеко не первый опыт работы в сфере видеогейминга: ранее они трудились над промо-роликами для Indivisible, Marble Knights, Shantae and the Seven Sirens и Metallic Child.

Когда детектив просит кирпича: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, об адаптации визуальной новеллы «Ошейник и злоба» или экранизации вебтуна «Мастер»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Разбор спортивного хита «Синяя тюрьма: Блю Лок»
Выставка по мотивам работ студии Ghibli и её продюсера-сооснователя Тосио Судзуки, отправившаяся в гастрольное турне по Японии, добралась до историко-художественного музея в городе Кобе на острове Хонсю. В честь этого события ресторан Tooth Tooth, расположенный на первом этаже музея, предложит посетителям экспозиции уникальные напитки. Три эксклюзивных яства отображают изюминку звездных персонажей аниме «Мой сосед Тоторо» и «Ходячий замок».

Когда детектив просит кирпича: главные новости аниме за неделю

«Дождливая автобусная остановка в лесу какао» — это волшебный какао-напиток, эффектно украшенный крошкой шоколадного печенья и порошком матча, имитирующими лесной мох, а венчает это великолепие лист настурции и орех в шоколаде, похожий на любимые Тоторо желуди.

Когда детектив просит кирпича: главные новости аниме за неделю

Гарниш «Карамельного кофе с молоком от демона огня» представляет собой карамельный попкорн и шоколадный вихрь, олицетворяющие дрова в камине и огненного демона Кальцифера, а освежающий сладкий коктейль «Ботанический лимонад принца соседнего королевства» декорирован веточкой розмарина, цветами и шляпой принца Джастина. Угоститься тематическими напитками можно будет только во время выставки, которая продлится до 25 июня.

Читать Мини-гид по творчеству Хаяо Миядзаки
В честь новой, 1111 главы культовой манги Госё Аоямы «Детектив Конан» выпущены кадры с ключевыми сценами серии, выгравированные лазером на 11 настоящих кирпичах. Увидеть их можно в витрине первого этажа Shogakukan building до 25 апреля, а затем кирпичи, несущие на себе 29-летнюю историю сериала, разыграют — по одному арт-объекту в одни руки.

Когда детектив просит кирпича: главные новости аниме за неделю

«Детектив Конан» начал публиковаться в Weekly Shonen Sunday №5 в 1994 году. В 21-м номере журнала, где и вышла знаменательная глава, будут коллекционные наклейки с восемью иконическими персонажами. Кроме того, создатели юбилейной кампании предлагают желающим попробовать себя в роли сыщиков и найти памятные постеры с изображением Синити Кудо, вывешенные на четырех станциях в столичном районе Токио и на четырех автобусных остановках в Киото. Подсказки, где именно будут наклеены плакаты, можно найти в официальном твиттере франшизы.

Когда детектив просит кирпича: главные новости аниме за неделю

Детективная манга объединена в 103 танкобона, для оформления которых издательство Viz Media использует обложку, стилизованную под кирпичную стену. Также напомним, что аниме-фильмов о гениальном сыщике уже 26.

Читать «Летнее время» — расследование ведет детектив поневоле
Совсем скоро — 12 мая, и в Японии покажут полнометражное аниме «Психопаспорт: Провидение», посвященное 10-летию франшизы. Накануне премьеры студия Production I.GКорона грешника», «Патриотизм Мориарти») поделилась новым трейлером (у нас с русскими субтитрами). Здесь можно посмотреть предыдущий промо-ролик и прочитать подробности.


В Японии будущего благодаря сетевой программе психометрических сканеров и отслеживанию «психопаспорта» — уровня стресса и вероятности совершения преступления — оперативники Бюро общественной безопасности способны предотвратить самые тяжкие злодеяния. Инспектор отдела уголовных расследований Аканэ Цунэмори узнает об инциденте на иностранном судне, который оказывается частью более крупного плана, угрожающего японскому правительству и «Системе Сивиллы». Охранителям спокойствия предстоит столкнуться с организацией «Миротворец» (в оригинале, не удивляйтесь, Peacebreakers).

Когда детектив просит кирпича: главные новости аниме за неделю

Фильм станет связующим звеном между картиной «Психопаспорт: Грешники системы — По ту сторону царства» и третьим сезоном сериала.

Слушать «Акира» — самое культовое аниме на планете
«Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит», а сотрудники студии GoHandsПроект Кей», «Копеллион») пытаются развеселить гигантского усатика новым трейлером. Релиз ждем 8 июля.


В один из морозных снежных дней одинокая и не очень успешная офисная работница Саку Фукудзава подобрала на улице маленького котенка и назвала его Юкити. Шло время, и крохотный пушистый комочек вырос в представительного кота размером с медведя. Идеальный питомец не только обожает хозяйку, но и содержит дом в чистоте, виртуозно готовит и мастерски управляет финансами, используя выгодные предложения продуктовых супермаркетов.

Когда детектив просит кирпича: главные новости аниме за неделю

Сериал по комедийной манге Хицудзи Ямады снимают режиссеры Сусумо КудоКровь+», «Эф — история мелодий») и Кацумаса ЁкоминэМонстр», «Самурай Чамплу»), за сценарий отвечает Тамадзо Янаги (будущая новинка «Моя возлюбленная забыла свои очки»), а над дизайном персонажей трудится Такаюки УтидаМэрдок Скрэмбл», «Моя богиня!»). Непутевую Саку озвучит Юи Исикава (Миёко Сахара из «Формы голоса», Эритроцит NT-4201 из «Клеток за работой»), а мурлыкать за респектабельного Юкити будет Хироки Ясумото (Бьёрн из «Саги о Винланде», Билл Уоткинс из «Семьи шпиона»).

Читать «Звезда Пушистландии» — еще одна история про бездомного котенка
Новая анимационная картина «Хина прекрасна» режиссера культового фильма «Онгаку: наш звук» Кэндзи Иваидзавы возглавит анимационную презентацию на Каннском международном кинорынке в этом году. Мероприятие состоится 21 мая.

Когда детектив просит кирпича: главные новости аниме за неделю

Сценарий написал Такамаса Оэ, номинированный на «Оскар» за сценарий к игровому фильму «Сядь за руль моей машины», а анимацией и дизайном персонажей занимался Наоюки АсаноЕвангелион 3.0+1.01: Как-то раз», «Сказ о четырех с половиной татами»).

Читать «Сядь за руль моей машины» — главный японский фильм 2021-го
Бонус: обаятельная маска для сна из «Ребенка идола». Пока доступна только для предзаказа.

Когда детектив просит кирпича: главные новости аниме за неделю
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
GhibliGoHandsProduction I.GTriggerАнимацияанимеаниме-дайджест
персоны
Юи ИсикаваТакамаса ОэТосио Судзуки
фильмы
Акудама ДрайвБезумный азартБезумный азарт: БлизнецыВан-ПисДетектив КонанДраконий жемчугЕвангелион 3.0+1.0Киберпанк: Бегущие по краюКлетки за работой!КоппелионКорона грешникаКровь+Любимый во ФранксеМагия и мускулыМой сосед ТотороМонстрМоя богиня!Моя возлюбленная забыла свои очкиМэрдок СкрэмблОшейник и злобаПатриотизм МориартиПроект КейПсихопаспорт: Грешники системы — По ту сторону царстваПсихопаспорт: ПровидениеРебёнок идолаСага о ВинландеСамурай ЧамплуСемья шпионаСказ о четырёх с половиной татамиСтрана песковСядь за руль моей машиныТвоя апрельская ложьФорма голосаХодячий замокЭф: История мелодий

фотографии >>
Когда детектив просит кирпича: главные новости аниме за неделю фотографии
Когда детектив просит кирпича: главные новости аниме за неделю фотографии
Когда детектив просит кирпича: главные новости аниме за неделю фотографии
Когда детектив просит кирпича: главные новости аниме за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Надежда Азоркина
Александр Анисимов
Нурмухан Жантурин
Ирина Зарубина
Анастасия Матвеева
Костас Сморигинас
Наталия Сумская
Александр Тютрюмов
Виктор Шульгин
Шерил Ли
Эрик Мабиус
Джеффри Дин Морган
Мари-Жозе Нат
Джек Николсон
Дени Подалидес
Эмбер Хёрд
все родившиеся 22 апреля >>

Афиша кино >>

Вызов
космическая драма
Россия, 2023
Гремлины: Хранители леса
фильм ужасов
Великобритания, 2022
Ночная сова
детектив, исторический фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Земля Алькаррас
драма
Испания, Италия, 2022
Пингвинёнок Пороро: Приключения в замке дракона
детский фильм, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2022
Серебряная звезда
драма, приключения, фильм о животных
Нидерланды, 2022
Мизантроп
боевик, детектив, драма, криминальный фильм
США, 2023
Русский крест
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram