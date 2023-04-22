Когда детектив просит кирпича: главные новости аниме за неделю

Все плохое рано или поздно заканчивается. Хорошее, впрочем, тоже: манга Рукоро Огаки
«Акудама Драйв
» в мае доедет до финального, девятого выпуска. За ней же проследует и «Безумный азарт: Близнецы
» Кацуры Сайки
: спин-офф знаменитой манги
завершится в майском выпуске журнала Gangan Joker. Продолжая тему художников: Акира Торияма
, автор «Драконьего жемчуга
», поведал о причине, побудившей его бросить рисовать. Оказывается, во время работы над «Страной песков
» (мы недавно рассказывали
о надвигающейся экранизации
) именитый мангака потерял любимую подставку для ручек, с которой не расставался с 14 лет. Разумеется, Торияма приобрел новую подставку и пытался адаптировать ее на манер старой, но эффект был уже не тот. Вывод: будьте внимательны по отношению к любимым (да и вообще любым) вещам.
А вот коллега Ториямы, легендарный Эйитиро Ода
, 30 лет работающий над «Ван-Писом
», рассказал, какая манга вызвала в нем... чувство зависти. Речь о «Твоей апрельской лжи
» Наоси Аракавы
: чтение так увлекло Оду, что он чуть не сорвал дедлайн по сдаче очередной главы, а также заставил всю команду купить серию целиком (то есть 11 томов), чтобы поддержать коллегу. В июле в Токио поставят спектакль по «Магии и мускулам
» — также на зависть всем гайдзинским театралам. Studio Trigger
(«Киберпанк: Бегущие по краю
», «Любимый во Франксе
») смастерили трейлер
для мультиплеерной видеоигры Omega Strikers. Для студии это далеко не первый опыт работы в сфере видеогейминга: ранее они трудились над промо-роликами для Indivisible, Marble Knights, Shantae and the Seven Sirens и Metallic Child.
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, об адаптации
визуальной новеллы «Ошейник и злоба
» или экранизации вебтуна
«Мастер
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
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Разбор спортивного хита «Синяя тюрьма: Блю Лок»
Выставка по мотивам работ студии Ghibli
и её продюсера-сооснователя Тосио Судзуки
, отправившаяся в гастрольное турне по Японии, добралась до историко-художественного музея в городе Кобе на острове Хонсю. В честь этого события ресторан Tooth Tooth, расположенный на первом этаже музея, предложит посетителям экспозиции уникальные напитки. Три эксклюзивных яства отображают изюминку звездных персонажей аниме «Мой сосед Тоторо
» и «Ходячий замок
».
«Дождливая автобусная остановка в лесу какао» — это волшебный какао-напиток, эффектно украшенный крошкой шоколадного печенья и порошком матча, имитирующими лесной мох, а венчает это великолепие лист настурции и орех в шоколаде, похожий на любимые Тоторо желуди.
Гарниш «Карамельного кофе с молоком от демона огня» представляет собой карамельный попкорн и шоколадный вихрь, олицетворяющие дрова в камине и огненного демона Кальцифера, а освежающий сладкий коктейль «Ботанический лимонад принца соседнего королевства
» декорирован веточкой розмарина, цветами и шляпой принца Джастина. Угоститься тематическими напитками можно будет только во время выставки, которая продлится до 25 июня.
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Мини-гид по творчеству Хаяо Миядзаки
В честь новой, 1111 главы культовой манги Госё Аоямы
«Детектив Конан
» выпущены кадры с ключевыми сценами серии, выгравированные лазером на 11 настоящих кирпичах. Увидеть их можно в витрине первого этажа Shogakukan building до 25 апреля, а затем кирпичи, несущие на себе 29-летнюю историю сериала, разыграют — по одному арт-объекту в одни руки.
«Детектив Конан» начал публиковаться в Weekly Shonen Sunday №5 в 1994 году. В 21-м номере журнала, где и вышла знаменательная глава, будут коллекционные наклейки с восемью иконическими персонажами. Кроме того, создатели юбилейной кампании предлагают желающим попробовать себя в роли сыщиков и найти памятные постеры с изображением Синити Кудо, вывешенные на четырех станциях в столичном районе Токио и на четырех автобусных остановках в Киото. Подсказки, где именно будут наклеены плакаты, можно найти в официальном твиттере франшизы.
Детективная манга объединена в 103 танкобона, для оформления которых издательство Viz Media использует обложку, стилизованную под кирпичную стену. Также напомним, что аниме-фильмов о гениальном сыщике уже 26
.
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«Летнее время» — расследование ведет детектив поневоле
Совсем скоро — 12 мая, и в Японии покажут полнометражное аниме «Психопаспорт: Провидение
», посвященное 10-летию франшизы
. Накануне премьеры студия Production I.G
(«Корона грешника
», «Патриотизм Мориарти
») поделилась новым трейлером (у нас с русскими субтитрами). Здесь
можно посмотреть предыдущий промо-ролик и прочитать
подробности.
В Японии будущего благодаря сетевой программе психометрических сканеров и отслеживанию «психопаспорта» — уровня стресса и вероятности совершения преступления — оперативники Бюро общественной безопасности способны предотвратить самые тяжкие злодеяния. Инспектор отдела уголовных расследований Аканэ Цунэмори узнает об инциденте на иностранном судне, который оказывается частью более крупного плана, угрожающего японскому правительству и «Системе Сивиллы». Охранителям спокойствия предстоит столкнуться с организацией «Миротворец» (в оригинале, не удивляйтесь, Peacebreakers).
Фильм станет связующим звеном между картиной «Психопаспорт: Грешники системы — По ту сторону царства
» и третьим сезоном сериала
.
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«Акира» — самое культовое аниме на планете
«Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит
», а сотрудники студии GoHands
(«Проект Кей
», «Копеллион
») пытаются развеселить гигантского усатика новым трейлером. Релиз ждем 8 июля.
В один из морозных снежных дней одинокая и не очень успешная офисная работница Саку Фукудзава подобрала на улице маленького котенка и назвала его Юкити. Шло время, и крохотный пушистый комочек вырос в представительного кота размером с медведя. Идеальный питомец не только обожает хозяйку, но и содержит дом в чистоте, виртуозно готовит и мастерски управляет финансами, используя выгодные предложения продуктовых супермаркетов.
Сериал по комедийной манге Хицудзи Ямады
снимают режиссеры Сусумо Кудо
(«Кровь+
», «Эф — история мелодий
») и Кацумаса Ёкоминэ
(«Монстр
», «Самурай Чамплу
»), за сценарий отвечает Тамадзо Янаги
(будущая новинка «Моя возлюбленная забыла свои очки
»), а над дизайном персонажей трудится Такаюки Утида
(«Мэрдок Скрэмбл
», «Моя богиня!
»). Непутевую Саку озвучит Юи Исикава
(Миёко Сахара
из «Формы голоса
», Эритроцит NT-4201 из «Клеток за работой
»), а мурлыкать за респектабельного Юкити будет Хироки Ясумото
(Бьёрн
из «Саги о Винланде
», Билл Уоткинс
из «Семьи шпиона
»).
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«Звезда Пушистландии» — еще одна история про бездомного котенка
Новая анимационная картина «Хина прекрасна
» режиссера культового фильма «Онгаку: наш звук
» Кэндзи Иваидзавы
возглавит анимационную презентацию на Каннском международном кинорынке в этом году. Мероприятие состоится 21 мая.
Сценарий написал Такамаса Оэ
, номинированный на «Оскар» за сценарий к игровому фильму «Сядь за руль моей машины
», а анимацией и дизайном персонажей занимался Наоюки Асано
(«Евангелион 3.0+1.01: Как-то раз
», «Сказ о четырех с половиной татами
»).
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«Сядь за руль моей машины» — главный японский фильм 2021-го
Бонус
: обаятельная маска для сна из «Ребенка идола
». Пока доступна только для предзаказа.
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