Сотрудница полиции Анастасия Тодореску отправится на поиски пропавших детей 25 мая

Премьера детективного сериала Карена Оганесяна «Кошка» состоится 25 мая в онлайн-кинотеатре START. Об этом стало известно на 45-м Московском международном кинофестивале, где в рамках программы «Первая серия» был показан эпизод проекта.
фото: Пресс-служба START
П сюжету в городе один за другим пропадают дети. Родители в отчаянии, полиция уверена, что те вернутся сами, волонтеров на всех не хватает. Но что если детей похищают с определенной целью? За дело берется Оксана Кошкина по прозвищу Кошка (Анастасия Тодореску), совсем недавно вернувшаяся в полицию. Похоже, пропавшие дети — часть большой схемы, в которой задействовано множество сторон. Чем глубже Оксана погружается в дело, тем больше осознает масштаб катастрофы. И тем сильнее ее ранят собственные воспоминания из прошлого.
Режиссер Карен Оганесян также дебютировал в проекте в качестве шоураннера. К написанию сценария он привлек Сергея Вострикова и Павла Косова. «Идея проекта появилась пару лет назад, когда мы столкнулись со статистикой, что в год пропадают десятки тысяч детей, а система связи между родными и сотрудниками полиции недостаточно быстрая. Часто детей не находят, и никто не знает, что происходит с ними, — это очень странно и страшно. В «Кошке» мы говорим об этих проблемах и о важности таких волонтерских организаций, как «Лиза Алерт», которые помогают пострадавшим семьям найти детей», — рассказал постановщик.
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