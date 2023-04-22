Сотрудница полиции Анастасия Тодореску отправится на поиски пропавших детей 25 мая

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А также гигантский кот — домохозяин, новый психопаспорт и волшебные напитки от Тоторо

Когда детектив просит кирпича: главные новости аниме за неделю

21 апреля

Райан Рейнольдс, Джейсон Момоа и Винс Вон снимутся в роуд-муви «Друзья животных»

В истории будут как живые, так и анимированные герои