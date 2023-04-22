Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сотрудница полиции Анастасия Тодореску отправится на поиски пропавших детей 25 мая

22 апреля
2023 год

Новости кино >>
22 апреля 2023
Премьера детективного сериала Карена Оганесяна «Кошка» состоится 25 мая в онлайн-кинотеатре START. Об этом стало известно на 45-м Московском международном кинофестивале, где в рамках программы «Первая серия» был показан эпизод проекта.

Сотрудница полиции Анастасия Тодореску отправится на поиски пропавших детей 25 мая
фото: Пресс-служба START

П сюжету в городе один за другим пропадают дети. Родители в отчаянии, полиция уверена, что те вернутся сами, волонтеров на всех не хватает. Но что если детей похищают с определенной целью? За дело берется Оксана Кошкина по прозвищу Кошка (Анастасия Тодореску), совсем недавно вернувшаяся в полицию. Похоже, пропавшие дети — часть большой схемы, в которой задействовано множество сторон. Чем глубже Оксана погружается в дело, тем больше осознает масштаб катастрофы. И тем сильнее ее ранят собственные воспоминания из прошлого.

В «Кошке» Анастасия Тодореску исполнила первую главную роль в своей актерской карьере. В кадре компанию ей составили Екатерина Вилкова, Алена Хмельницкая, Павел Чинарев, Даниил Воробьев, Наташа Швец, Вадим Андреев, Владимир Капустин, Анатолий Белый, Ульяна Пилипенко, Ирина Воронова, Сослан Фидаров, Феруза Рузиева и Владимир Селезнев.

Сотрудница полиции Анастасия Тодореску отправится на поиски пропавших детей 25 мая
фото: Пресс-служба START

Режиссер Карен Оганесян также дебютировал в проекте в качестве шоураннера. К написанию сценария он привлек Сергея Вострикова и Павла Косова. «Идея проекта появилась пару лет назад, когда мы столкнулись со статистикой, что в год пропадают десятки тысяч детей, а система связи между родными и сотрудниками полиции недостаточно быстрая. Часто детей не находят, и никто не знает, что происходит с ними, — это очень странно и страшно. В «Кошке» мы говорим об этих проблемах и о важности таких волонтерских организаций, как «Лиза Алерт», которые помогают пострадавшим семьям найти детей», — рассказал постановщик.

Съемки сериала прошли в Калининграде.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Абьюз, харассмент и манипуляции: Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Алёна Михайлова
Объявлена программа 45-го Московского международного кинофестиваля
В напряжении: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Станислав Бондаренко
Кирилл Кяро и Павел Чернышев ведут стрим в Кавказских горах в трейлере фильма «Прямой эфир»
«Против всех», «Престиж» и новый сезон «Содержанок»: Start поделился планами на 2023 год
Очень приятно, царь: Наталья Земцова, Евгений Гришковец и Мария Голубкина
Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
Завершились съемки сказки «Грозный папа» с Кириллом Кяро и Евгением Гришковцом
Мы из прошлого: Питчинг миноритарных и социально значимых проектов в Министерстве культуры
Карен Оганесян снимает «Кошку» с Анастасией Тодореску
Объявлена дата телепремьеры «Вертинского» с Алексеем Филимоновым
Евгений Гришковец перевоплотился в Ивана Грозного
«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала
Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
«Мажор. Фильм» покажут в интернете 2 января
Кирилл Кяро отправляет Юлию Снигирь и Андрея Бурковского в последний путь в трейлере сериала «Пассажиры»
Кирилл Кяро начнет развозить «Пассажиров» необычного такси 24 декабря
«Доктор Преображенский»: Красота по-советски
Павел Прилучный спасается от полиции в первом тизере полнометражного «Мажора»
Паулина Андреева скучает по Константину Хабенскому в трейлере второго сезона сериала «Метод»
Юлия Снигирь и Анатолий Белый стали «Пассажирами» такси Кирилла Кяро
«Налёт» с Владимиром Машковым и Александром Палем продолжится в конце лета
Поиск по меткам
START
персоны
Вадим АндреевЕкатерина ВилковаДаниил ВоробьёвСергей ВостриковПавел КосовКарен ОганесянАнастасия ТодорескуПавел Чинарёв
фильмы
Кошка

анонс

День рождения >>

Надежда Азоркина
Александр Анисимов
Нурмухан Жантурин
Ирина Зарубина
Анастасия Матвеева
Костас Сморигинас
Наталия Сумская
Александр Тютрюмов
Виктор Шульгин
Шерил Ли
Эрик Мабиус
Джеффри Дин Морган
Мари-Жозе Нат
Джек Николсон
Дени Подалидес
Эмбер Хёрд
все родившиеся 22 апреля >>

Афиша кино >>

Вызов
космическая драма
Россия, 2023
Гремлины: Хранители леса
фильм ужасов
Великобритания, 2022
Ночная сова
детектив, исторический фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Земля Алькаррас
драма
Испания, Италия, 2022
Пингвинёнок Пороро: Приключения в замке дракона
детский фильм, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2022
Серебряная звезда
драма, приключения, фильм о животных
Нидерланды, 2022
Мизантроп
боевик, детектив, драма, криминальный фильм
США, 2023
Русский крест
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен