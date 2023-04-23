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«Позывной "Журавли"» прозвучит 25 апреля

23 апреля
2023 год

Новости кино >>
23 апреля 2023
В преддверии Дня Победы, 25 апреля, в онлайн-кинотеатре Иви состоится премьера четырехсерийной военной драмы Игоря Угольникова и Александра Балахонова «Позывной "Журавли"» о советских военных разведчиках, сообщает пресс-служба Института развития интернета.

«Позывной Журавли» прозвучит 25 апреля

По словам продюсера, режиссера, автора сценария и исполнителя одной из ролей Игоря Угольникова, «фронтовые разведчики – это бойцы невидимого фронта. Их война — ежедневная схватка со смертью. У них был еще и свой особый кодекс "своих не бросаем". "Я пошел бы с ним в разведку" – говорят о человеке, на которого можно положиться. Вот только за время, прошедшее с войны, исходный смысл этой фразы стерся и обесценился. Что такое настоящая фронтовая разведка, чего стоил каждый поиск за линию фронта, какой кровью платили за "языков" и ценные разведсведения – могут рассказать лишь сами фронтовые разведчики. И каждое такое свидетельство – на вес золота. Изучая материалы и воспоминания тех времен, удивляюсь – сколько невероятной отваги было у фронтовых разведчиков. И теперь, особенно теперь, необходимо рассказывать и показывать молодому поколению историю подвигов наших дедов и прадедов».

Сериал о буднях советского взвода разведчиков в разгар Великой Отечественной войны, созданный студией «ВоенФильм» при поддержке ИРИ, основан на реальных событиях, происходивших на Смоленском направлении фронта в 1943 году. После онлайн-показа планируется телевизионная премьера на НТВ.

«Позывной Журавли» прозвучит 25 апреля

«Мы все привыкли к сильному, проникновенному советскому кино на тему Великой Отечественной войны. Повторить его невозможно — да и не нужно. Важно, что современное поколение продолжает размышлять о войне: читать, писать сценарии, снимать фильмы на своем киноязыке. Пока мы говорим на эту тему со зрителями, в том числе с молодой аудиторией в интернете, история остается живой и близкой», — считает генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Позывной главных героев – «Журавли», но в полку их ласково называют «журавушки». Многие считают взвод «заговоренным», ведь его бойцы умудряются выполнять самые сложные задания, брать «языков» и проводить диверсии в тылу врага, возвращаться даже из самых гибельных ситуаций. Однако, в действительности, не всё так просто: вылазки часто оканчиваются неудачами, раненых и убитых друзей приходится выносить на себе, а каждое новое задание превращается в игру со смертью. Их враг всегда коварен, однако находчивость, смекалка и помощь друзей помогают им не терять веру в свое дело и в победу.



В сериале, помимо Угольникова, снимались Владимир Верёвочкин, Александр Бухаров, Юлия Афанасьева, Михаил Евланов, Алексей Шевченков, Сергей Чирков, Дмитрий Белоцерковский, Александр Обласов, Марк Вдовин, Бесо Гатаев, Сергей Пускепалис, Глеб Бочков, Степан Лапин, Марк-Малик Мурашкин, Николай Самсонов, Мария Звонарёва и Ульяна Лукина.

«Я очень люблю военные картины! Для меня огромная честь и большая ответственность работать с таким сильным материалом! Мой дедушка прошел всю войну, бежал из двух пленов, дошел до конца и воспитал сильных, счастливых и милосердных детей. Из его речей нельзя было услышать брань и недовольство, он знал одну вещь: хочешь сделать мир лучше — начинай делать свой мир счастливым и полноценным! Я очень полюбил героя Ивашова и знал, что возьму эту роль, чего бы мне это ни стоило! Я горжусь этой ролью, она научила меня многому: вместе с ней я еще больше вырос, переламывался, падал и снова вставал. Невероятный герой. И таких было очень много в то время! У нас была великолепная команда, Игорь Станиславович собрал вокруг себя молодых, дерзких и амбициозных ребят, результат вы увидите сами. Я благодарю каждого за свой вклад в это общее дело», — говорит Владимир Верёвочкин.
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