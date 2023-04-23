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Вера Шпак и Юрий Батурин познакомились «По воле случая»

23 апреля
2023 год

Новости кино >>
23 апреля 2023
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Игоря Мужжухина «По воле случая». Главные роли в мини-сериале исполнили Вера Шпак и Юрий Батурин, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Вера Шпак и Юрий Батурин познакомились «По воле случая»

По сюжету муж Людмилы Виталий попал в больницу после ДТП и впал в кому. Бизнесмен Андрей, чувствуя свою вину, оплачивает лечение и предлагает женщине работу в своей фирме. Вскоре героиня понимает, что влюбилась в своего работодателя. И это пугает ее, ведь она не может предать мужа. Виталий приходит в себя, и Людмила узнает, что муж давно изменял ей и собирался развестись. А невеста Андрея рассказывает Людмиле, что это он виновен в аварии. Людмила с ужасом понимает, что Андрей все это время врал и купил ее «лояльность» деньгами и работой в компании.

В мелодраме также сыграли Юлия Такшина, Алексей Сидоров, Ксения Бормина, Анна Дворжецкая и Юлия Юрченко. Премьера состоится на «Dомашнем».
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