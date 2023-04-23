Вера Шпак и Юрий Батурин познакомились «По воле случая»

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Лайфстайл Почетный благотворитель: Ирина Старшенбаум, Ида Галич и Кристина Бабушкина Первая Премия фонда Action!

Спутник телезрителя «Билет на VEGAS»: Карты, деньги, Галустян В ночь с 21 на 22 апреля, 02:45, viju TV1000 русское

Лайфстайл «Замуж - это монастырь»: Любовь Толкалина о нежелании выходить замуж И о чувстве финансовой незащищённости в отношениях с Егором Кончаловским

Лайфстайл Эдуард Бояков считает, что избирательное право должно быть только у мужчин Что делать сиротам и матерям-одиночкам - непонятно

Новости кино «Сумерки» станут сериалом Автор книг Стефани Майер будет участвовать в разработке проекта

Спутник телезрителя «Дом с паранормальными явлениями»: Кино категории «Г» В ночь с 20 на 21 апреля, 04:15, Кино ТВ

Спутник телезрителя Пан макабр: «Гоголь. Начало» как зеркало российской сериальной индустрии 22 апреля, 18:40, viju TV1000 русское