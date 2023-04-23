Нил Кропалов сделал «Необычное предложение» Анастасии Мишиной

По словам Нила Кропалова, «это очень интересная история о непростом выборе и любви. Думаю, в ней есть несколько смыслов, один из которых заключается в том, что играть с чувствами опасно. Как говорил Экзюпери: "Мы в ответе за тех, кого приручили"».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Зрительницам расскажут про Анну Полонскую, отказавшуюся от карьеры и все свое время и внимание уделявшую семье – дочке Полине и мужу Владу. Однажды она узнает, что супруг завел любовницу. Чтобы не делить имущество при разводе, он переписал все на своего брата и стал угрожать Анне, что отберет дочь. После безуспешных попыток найти работу героиня принимает необычное предложение бизнесмена Юрия – изображать по выходным его невесту перед мамой. После драматичного развода Юрий не хочет серьезных отношений, а мать уговаривает жениться. Вскоре Аня понимает, что начала в него влюбляется, но в их договоре есть пункт, что при появлении чувств они немедленно разрывают контракт.
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