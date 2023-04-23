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Нил Кропалов сделал «Необычное предложение» Анастасии Мишиной

23 апреля
2023 год

Новости кино >>
23 апреля 2023
Анастасия Мишина и Нил Кропалов сыграли в четырехсерийной мелодраме Сергея Краснова «Необычное предложение». Согласно пресс-службе «Dомашнего», премьера мини-сериала на телеканале состоится в ближайшем будущем.

По словам Нила Кропалова, «это очень интересная история о непростом выборе и любви. Думаю, в ней есть несколько смыслов, один из которых заключается в том, что играть с чувствами опасно. Как говорил Экзюпери: "Мы в ответе за тех, кого приручили"».

Нил Кропалов сделал «Необычное предложение» Анастасии Мишиной
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Зрительницам расскажут про Анну Полонскую, отказавшуюся от карьеры и все свое время и внимание уделявшую семье – дочке Полине и мужу Владу. Однажды она узнает, что супруг завел любовницу. Чтобы не делить имущество при разводе, он переписал все на своего брата и стал угрожать Анне, что отберет дочь. После безуспешных попыток найти работу героиня принимает необычное предложение бизнесмена Юрия – изображать по выходным его невесту перед мамой. После драматичного развода Юрий не хочет серьезных отношений, а мать уговаривает жениться. Вскоре Аня понимает, что начала в него влюбляется, но в их договоре есть пункт, что при появлении чувств они немедленно разрывают контракт.

В сериале также заняты Алексей Анищенко, Юлия Кокрятская, Александр Дуда, Ирина Пулина, Кристина Айвазовская, Марта Евстигнеева, Григорий Каганович и Сергей Иванюк. За визуальную составляющую отвечают оператор Илья Шпиз и художник-постановщик Александр Егоров.
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Нил Кропалов сделал «Необычное предложение» Анастасии Мишиной фотографии
Нил Кропалов сделал «Необычное предложение» Анастасии Мишиной фотографии
Нил Кропалов сделал «Необычное предложение» Анастасии Мишиной фотографии
Нил Кропалов сделал «Необычное предложение» Анастасии Мишиной фотографии
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