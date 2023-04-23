Джуно Темпл встретится с «Веномом»

Звезда «Теда Лассо
» Джуно Темпл
составит компанию Тому Харди
в третьей части «Венома
», уверяет Deadline
.
Роль Темпл и подробности сюжета пока держатся в секрете. Режиссерское кресло фильма закреплено за сценаристкой первых частей адаптации комикса Келли Марсел
, работавшей также над эротической мелодрамой «50 оттенков серого
». Продюсерами ленты числятся сама постановщица, Харди, Ави Арад
, Эми Паскаль
, Хатч Паркер
и Мэттью Толмач.
Первую часть снял в 2018 году Рубен Фляйшер
, а сиквел, вышедший в 2021-м, — Энди Серкис
.
обсуждение >>