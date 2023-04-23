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Джуно Темпл встретится с «Веномом»

23 апреля
2023 год

Новости кино >>
23 апреля 2023

Звезда «Теда Лассо» Джуно Темпл составит компанию Тому Харди в третьей части «Венома», уверяет Deadline.


Роль Темпл и подробности сюжета пока держатся в секрете. Режиссерское кресло фильма закреплено за сценаристкой первых частей адаптации комикса Келли Марсел, работавшей также над эротической мелодрамой «50 оттенков серого». Продюсерами ленты числятся сама постановщица, Харди, Ави Арад, Эми Паскаль, Хатч Паркер и Мэттью Толмач.

Первую часть снял в 2018 году Рубен Фляйшер, а сиквел, вышедший в 2021-м, — Энди Серкис.
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