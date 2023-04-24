Апрельская линейка премьер «Сказочные мелодрамы» завершится мини-сериалами с Анной Нахапетовой и Павлом Харланчуком

Главной героине Полине, кажется, очень повезло – она живет в свое удовольствие, а все ее прихоти оплачивает любящий и состоятельный мужчина. Но вскоре ей надоело быть просто дорогой игрушкой: до знакомства с Тарасовым она планировала получить образование и заняться бизнесом. И вновь жизнь приготовила Полине крутой поворот: она сбила Влада, который из-за травмы потерял зрение и работу. Чтобы искупить свою вину, Полина представляется соцработником и берет шефство над ним и его детьми.
25 апреля в 19:00 состоится премьера мелодрамы Александра Сухарева «Неоконченная свадьба». По сюжету накануне свадьбы с сыном мэра Ильей Вероника встречает своего бывшего возлюбленного Толю, прежние чувства возвращаются с новой силой, и вот – он уже увозит ее прямо из ЗАГСа. Со временем Вероника понимает, что жизнь с Толей совсем не похожа на ту, что он ей обещал. В трудный момент, когда Вероника отчаялась и уже не надеется на помощь, судьба снова сводит ее с Ильей. Главные роли в мини-сериале исполнили Варвара Шаталова и Дмитрий Кривошеев.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
26 апреля зрительницы смогут увидеть премьеру «Отверженной» Александры Бутько с Анной Нахапетовой, Петром Баранчеевым и Алексеем Вакуловым. Это история Маши, узнавшей, что у нее страшный диагноз – ВИЧ, а муж Роман подал на развод и выкрал маленького сына. Во время поисков Маша попала в руки преступников и чудом осталась жива. Спасением ее жизни занималась бригада врачей во главе с хирургом Николаем. Маша не помнит ничего – ни как ее зовут, ни кто на нее напал.
Продолжит линейку премьер 27 апреля «Соловейка» Петра Смирнова. Главные роли исполнили Антонина Дивина и Василий Бриченко. По сюжету Иван и Катя «Соловейка» познакомились в детском доме, взаимная влюбленность должна была перерасти в настоящую любовь, но вместо свадьбы последовала неожиданная разлука. Ивана усыновила богатая семья Багровых, а Катя осталась в детском доме. Через несколько лет жизнь свела ее с чиновником Голубевым, который бросил девушку с новорожденной дочерью на руках. От отчаяния и безденежья девушка решает стать суррогатной матерью и попадает к Багровым. Иван узнает свою «Соловейку» и их любовь вспыхивает с новой силой.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Завершится неделя премьер 28 апреля мелодрамой Александры Бутько «Ещё одна жизнь». Главная героиня мини-сериала Анна жила в счастливом гражданском браке с Игорем и работала в его компании главным бухгалтером. После внезапной смерти возлюбленного его официальная жена потребовала вернуть все имущество и съехать из квартиры. Анна осталась без жилья и работы – ее уволили, обвинив в подлоге. Все бы ничего, но у ее дочки случилась травма позвоночника, и теперь им срочно нужны деньги на лечение и реабилитацию. В главных ролях — Евгения Лоза и Павел Харланчук.
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