Объявлены даты проведения фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Стали известны даты проведения фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон
». Согласно пресс-службе смотра, он пройдет во второй раз на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи с 7 по 12 сентября.
«Новый сезон» объединяет крупнейшие платформы KION, more.tv, Wink, Okko, Premier, START, Иви и Кинопоиск, которые являются основными производителями оригинального контента. Онлайн-сервисы представят на фестивале свои главные сериальные и кинопремьеры 2023-2024.
В Попечительский совет смотра входят продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев
, генеральный продюсер и сооснователь START Эдуард Илоян
, заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов
, генеральный директор МТС Медиа/KION Игорь Мишин
, директор по контенту бизнес-группы Яндекс Плюс Ольга Филипук
, генеральный директор more.tv Дмитрий Гранов и заместитель генерального директора по контенту Иви Иван Гринин. В этом году новым членом совета стал директор по контентной политике Wink Александр Косарим
.
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Председателем Попечительского совета «Нового сезона» в этом году выбран Гавриил Гордеев. По его словам, «новаторский способ формирования программы, который не зависит от вкусов конкретного человека, а отражает индустриальную ответственность каждого онлайн-кинотеатра, зрительская система оценки и состав участников, которые объединены в первую очередь желанием представить уникальный как по форме, так и по содержанию контент, — все это отличает "Новый сезон" от других фестивалей и делает его одним из важнейших индустриальных событий. Спасибо коллегам за доверие. Мы сделаем все, чтобы зритель кайфанул! До встречи в Сочи».
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