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Сериалы «Дом дракона» и «Будет больно» стали триумфаторами «технической» премии BAFTA

24 апреля
2023 год

Новости кино >>
24 апреля 2023

Сериалы «Дом дракона» и «Будет больно» получили по три «технические» премии BAFTA Television Craft Awards. Список лауреатов опубликован на сайте Британской академии кинематографического и телевизионного искусства.

Сериалы «Дом дракона» и «Будет больно» стали триумфаторами «технической» премии BAFTA
фото: кадр из сериала «Дом дракона»

Приквелу «Игры престолов» достались призы в номинациях «Макияж и дизайн прически», «Звук в игровом сериале» и «Специальные визуальные и графические эффекты». Медицинскую комедийную драму BBC с Беном Уишоу отметили за монтаж, кастинг и сценарий.

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Неигровая лента BBC «Государственные похороны Ее Величества королевы Елизаветы II» удостоена премий за звук и режиссуру. Среди других победителей — «Змей в Эссексе», «Заговор сестер Гарви», «Главарь», «Аферист из Tinder», «Джимми Сэвил: Британская история ужасов» и другие телевизионные работы.

Церемония вручения телевизионной премии BAFTA запланирована на 14 мая.
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Самое интересное

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№ 1
Pumpkin   24.04.2023 - 15:00
почему они только сейчас решили номинировать на премию афериста из тиндера? кажется, этому фильму уже несколько лет, а сделали только сейчас)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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