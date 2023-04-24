Сериалы «Дом дракона» и «Будет больно» стали триумфаторами «технической» премии BAFTA

Сериалы «Дом дракона» и «Будет больно» получили по три «технические» премии BAFTA Television Craft Awards. Список лауреатов опубликован на сайте Британской академии кинематографического и телевизионного искусства.
фото: кадр из сериала «Дом дракона»
Приквелу «Игры престолов» достались призы в номинациях «Макияж и дизайн прически», «Звук в игровом сериале» и «Специальные визуальные и графические эффекты». Медицинскую комедийную драму BBC с Беном Уишоу отметили за монтаж, кастинг и сценарий.
Неигровая лента BBC «Государственные похороны Ее Величества королевы Елизаветы II» удостоена премий за звук и режиссуру. Среди других победителей — «Змей в Эссексе», «Заговор сестер Гарви», «Главарь», «Аферист из Tinder», «Джимми Сэвил: Британская история ужасов» и другие телевизионные работы.
Церемония вручения телевизионной премии BAFTA запланирована на 14 мая.
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