Анна Роскошная и Владислав Резник сыграли в мелодраме «С холодным сердцем»

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Фэнтези отметили за макияж, дизайн прически, звук и специальные визуальные и графические эффекты, а комедийную драму — за монтаж, кастинг и сценарий

24 апреля

Объявлены даты проведения фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Смотр пройдет в этом году с 7 по 12 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи