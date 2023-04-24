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Анна Роскошная и Владислав Резник сыграли в мелодраме «С холодным сердцем»

24 апреля
2023 год

Новости кино >>
24 апреля 2023

Анна Роскошная и Владислав Резник исполнили главные роли в четырехсерийной мелодраме Дмитрия Сорокина «С холодным сердцем», сообщает пресс-служба канала «Dомашний».

Анна Роскошная и Владислав Резник сыграли в мелодраме «С холодным сердцем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Наша история рассказывает о том, как может быть слепа любовь, как можно быть обманутой самыми близкими людьми, но возродиться, не потеряв веру в себя и не опустив руки. Не зря мою героиню зовут Вера», — рассказала Анна Роскошная.

По сюжету свою жизнь Вера посвятила семье – мужу Сергею, сыну Толе и падчерице Ире. Сергей, полковник в отставке, после службы занялся бизнесом, приобрел дом, в котором супруга хранит уют и любовь. Все выглядело бы идеально в этой истории, если бы не одно обстоятельство – за 20 лет совместной жизни Вера не обрела статус официальной жены. И, после внезапной смерти гражданского мужа, потеряла все, потому что слово не стоит ровным счетом ничего. Все переосмыслить и узнать себя заново героине помогут подруга, случайная знакомая и новый владелец ее бывшего дома.

Анна Роскошная и Владислав Резник сыграли в мелодраме «С холодным сердцем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Владислав Резник «старался сделать своего героя настоящим мужчиной, честным человеком, который верен своему слову и делу. Он многое потерял в этой жизни, но, встретив женщину, получает, можно сказать, второй шанс. Стас начинает чувствовать, дышать, выбираясь из купола, в котором он жил после трагедии. Любовь помогает ему раскрываться и становиться полноценным человеком».

В мини-сериале, чья премьера состоится на «Dомашнем», также сыграли Павел Абдалов, Наталья Тищенко, Наталья Кислицына и другие актеры. За визуальную составляющую отвечают оператор Игорь Крачковский и художник-постановщик Игорь Гембель-Зайкин.
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Анна Роскошная и Владислав Резник сыграли в мелодраме «С холодным сердцем» фотографии
Анна Роскошная и Владислав Резник сыграли в мелодраме «С холодным сердцем» фотографии
Анна Роскошная и Владислав Резник сыграли в мелодраме «С холодным сердцем» фотографии
Анна Роскошная и Владислав Резник сыграли в мелодраме «С холодным сердцем» фотографии
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