Сериал «Сокровище нации: На краю истории» отказались продлевать на второй сезон

Сериал «Сокровище нации: На краю истории
» закрыли через два месяца после завершения 10-серийного первого сезона на стриминговом сервисе Disney+. Его премьера состоялась в декабре 2022 года, уточняет THR
.
Шоу представляет собой продолжение популярной дилогии нулевых «Сокровище нации
» с Николасом Кейджем
, расширяющее приключенческую вселенную. Это история 20-летней латиноамериканской авантюристки Джесс Моралес (Лизетт Алексис), которая вместе со своими друзьями отправляется в полное приключений путешествие, чтобы найти потерянное панамериканское сокровище.
В сериале приняли участие Джастин Барта
и Харви Кейтель
, игравшие в оригинальных фильмах серии, а компанию им составили Кэтрин Зета-Джонс
, Брида Вул
, Армандо Риеско
, Дастин Ингрэм
и другие актеры. Режиссером выступила Мира Наир
.
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