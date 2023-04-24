Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «ПираМММида»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сериал «Сокровище нации: На краю истории» отказались продлевать на второй сезон

24 апреля
2023 год

Новости кино >>
24 апреля 2023

Сериал «Сокровище нации: На краю истории» закрыли через два месяца после завершения 10-серийного первого сезона на стриминговом сервисе Disney+. Его премьера состоялась в декабре 2022 года, уточняет THR.

Сериал «Сокровище нации: На краю истории» отказались продлевать на второй сезон

Шоу представляет собой продолжение популярной дилогии нулевых «Сокровище нации» с Николасом Кейджем, расширяющее приключенческую вселенную. Это история 20-летней латиноамериканской авантюристки Джесс Моралес (Лизетт Алексис), которая вместе со своими друзьями отправляется в полное приключений путешествие, чтобы найти потерянное панамериканское сокровище.

В сериале приняли участие Джастин Барта и Харви Кейтель, игравшие в оригинальных фильмах серии, а компанию им составили Кэтрин Зета-Джонс, Брида Вул, Армандо Риеско, Дастин Ингрэм и другие актеры. Режиссером выступила Мира Наир.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Сокровище нации» адаптируют для малого экрана
У «Сокровища нации» появится третья часть
Поиск по меткам
Disney
персоны
Джастин БартаБрида ВулКэтрин Зета-ДжонсДастин ИнгрэмНиколас КейджХарви КейтельМира НаирАрмандо Риеско
фильмы
Сокровище нацииСокровище нации: Книга тайнСокровище нации: На краю истории

анонс

Деконструкция «ПираМММида»

Скорбим

Андрей Петров
23 апреля ушёл из жизни артист балета, хореограф Андрей Петров.
Светлана Гузикова
23 апреля ушла из жизни актриса Светлана Гузикова.
Алексей Муравлёв
22 апреля ушёл из жизни композитор Алексей Муравлёв.
Лидия Ашрапова
21 апреля ушла из жизни актриса Лидия Ашрапова.

День рождения >>

Оксана Арбузова
Екатерина Астахова
Лариса Борушко
Савва Гусев
Анатолий Кторов
Улдис Лиелдидж
Дарья Лузина
Дмитрий Ошеров
Елена Скороходова
Земфира Цахилова
Юрий Чернов
Эрик Бальфур
Эйдан Гиллен
Ширли МакЛэйн
Петр Слабаков
Барбра Стрейзанд
Жасмин Тринка
Пауль Эссер
все родившиеся 24 апреля >>

Афиша кино >>

Воспоминания об убийстве
детектив, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Южная Корея, 2003
Возрождённые
детектив, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Одержимость. Проклятие Лиззи Борден
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Призрак у озера
мистика, триллер
Южная Корея, 2022
Банк Дэйва
биография, драма, комедия
Великобритания, 2023
Безос. Человек, создавший Amazon
биография, драма, исторический фильм, экранизация
США, 2023
Большая или маленькая ложь
комедия, экранизация
США, 2023
Волшебная флейта
музыкальный фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Германия, 2022
Мой монстр
боевик, фильм ужасов, фэнтези
Китай, 2022
Больше, чем люди
научная фантастика, триллер
Канада, 2023
Идеальная иллюзия
драма
Италия, 2022
Медовый месяц
драма
Испания, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?