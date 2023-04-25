Вышел дебютный трейлер школьного ромкома «Моя возлюбленная забыла свои очки»

Сериал «Моя возлюбленная забыла свои очки
» от студии GoHands
(«Проект Кей
», «Мэрдок Скрембл
») обзавелся новым трейлером. О том, как зарождается
школьный роман между застенчивым Каэдэ Комурой и рассеянной Ай Миэ можно посмотреть
в самом первом ролике. Релиз ожидается в июле этого года.
Новенькая чудаковатая ученица Ай Миэ тут же очаровала одноклассника Каэдэ Комуру, однако у стеснительного юноши не хватает смелости, чтобы заговорить с рыжей бестией. Девушка носит очки с толстыми линзами, но постоянно забывает их дома, из-за чего попадает в бесконечные забавные ситуации и испытывает сложности в течение учебного дня. Каэдэ решает спасти школьницу в беде и приходит ей на выручку.
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«У Коми проблемы в общении» — еще один школьный ромком
С заглавной темой NAME дебютирует 16-летняя певица Tsuzuri
. Написал текст DECO*27
(«Ангел кровопролития
»), а Сёта Хори
сочинил и аранжировал песню.
Комедийная манга Коумэ Фудзитики
«Моя возлюбленная забыла свои очки» дебютировала в твиттере автора в апреле 2018 года, а затем попала в ротацию журнала Square Enix's Monthly Gangan Joker. На сегодняшний день манга насчитывает 10 танкобонов.
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