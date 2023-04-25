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Вышел дебютный трейлер школьного ромкома «Моя возлюбленная забыла свои очки»

25 апреля
2023 год

Новости кино >>
25 апреля 2023
Сериал «Моя возлюбленная забыла свои очки» от студии GoHandsПроект Кей», «Мэрдок Скрембл») обзавелся новым трейлером. О том, как зарождается школьный роман между застенчивым Каэдэ Комурой и рассеянной Ай Миэ можно посмотреть в самом первом ролике. Релиз ожидается в июле этого года.


Новенькая чудаковатая ученица Ай Миэ тут же очаровала одноклассника Каэдэ Комуру, однако у стеснительного юноши не хватает смелости, чтобы заговорить с рыжей бестией. Девушка носит очки с толстыми линзами, но постоянно забывает их дома, из-за чего попадает в бесконечные забавные ситуации и испытывает сложности в течение учебного дня. Каэдэ решает спасти школьницу в беде и приходит ей на выручку.

Читать «У Коми проблемы в общении» — еще один школьный ромком
С заглавной темой NAME дебютирует 16-летняя певица Tsuzuri. Написал текст DECO*27Ангел кровопролития»), а Сёта Хори сочинил и аранжировал песню.

Вышел дебютный трейлер школьного ромкома «Моя возлюбленная забыла свои очки»

Комедийная манга Коумэ Фудзитики «Моя возлюбленная забыла свои очки» дебютировала в твиттере автора в апреле 2018 года, а затем попала в ротацию журнала Square Enix's Monthly Gangan Joker. На сегодняшний день манга насчитывает 10 танкобонов.
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Ангел кровопролитияМоя возлюбленная забыла свои очкиМэрдок СкрэмблПроект Кей

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Вышел дебютный трейлер школьного ромкома «Моя возлюбленная забыла свои очки» фотографии
Вышел дебютный трейлер школьного ромкома «Моя возлюбленная забыла свои очки» фотографии
Вышел дебютный трейлер школьного ромкома «Моя возлюбленная забыла свои очки» фотографии
Вышел дебютный трейлер школьного ромкома «Моя возлюбленная забыла свои очки» фотографии
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