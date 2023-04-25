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Премьера сериала «Всем по 50» с Порошиной, Бойко и Жигуновым состоится 2 мая

25 апреля
2023 год

Новости кино >>
25 апреля 2023

На «России» 2 мая в 21:20 состоится премьера многосерийной комедийной мелодрамы Станислава Назирова «Всем по 50». Главные роли в сериале исполнили Мария Порошина, Сергей Жигунов и Ярослав Бойко, уточняет пресс-служба телеканала.

Премьера сериала «Всем по 50» с Порошиной, Бойко и Жигуновым состоится 2 мая
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По словам режиссера Станислава Назирова, «как показывает жизнь, проблемы у людей в возрасте те же, что и у молодых, ведь мозгов с годами не прибавляется, да и желания все те же, а вот возможности уже не те. Поэтому грустить-печалиться некогда – время поджимает, и надо успеть еще пожить "для себя". К нашей истории про любовь надо подходить с должной самоиронией и хорошим запасом юмора – и никак иначе».

Главная героиня Юлия (Порошина) ушла с головой в заботу о родных: она лучше всех знает, как воспитывать внука, дает «ценные указания» сыну Николаю (Егор Кутенков) и невестке Ирине (Галина Безрук), радикально решает проблемы личной жизни дочери Лены (Дарья Затеева) и даже успевает справиться о здоровье бывшего мужа Арсения (Жигунов), не доверяя его новой молодой супруге. Но однажды героиня оказывается в эпицентре целой череды нелепых происшествий, а невольным соучастником всех ее забавных неприятностей становится случайный знакомый Роман (Бойко). Бывшего летчика Романа пугает эта не в меру активная женщина, ворвавшаяся в его размеренную жизнь. Судьба снова и снова сводит их вместе, и Юлия, вдохновленная советами своей лучшей подруги Валентины (Анна Якунина), приходит к выводу: пора, наконец, начать жить для себя, а не для других.

Премьера сериала «Всем по 50» с Порошиной, Бойко и Жигуновым состоится 2 мая
фото: пресс-служба телеканала «Россия»


Марии Порошиной «очень понравился сценарий – веселый, милый, семейный. И моя героиня – ранимая, открытая людям и миру, а про себя забывающая. Режиссера Стаса Назирова я знаю со студенческих лет, у меня к нему абсолютное доверие, он видит материал, ставит правильные, точные задачи, с ним весело, интересно и тонко работать. И здесь выписаны яркие персонажи, которых сыграли замечательные артисты. Они сделали образы героев собирательными, и потому сложилась такая интересная мозаика из разных возрастов и судеб, характеров и любовных линий. Неважно, сколько тебе лет — главное, всегда оставаться в позитивном настроении».

Компанию вышеназванным актерам составили Марина Доможирова, Илья Акинтьев и Максим Аверин.

Премьера сериала «Всем по 50» с Порошиной, Бойко и Жигуновым состоится 2 мая
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Замечательный сценарий. Потрясающий режиссер Стас Назиров, который умеет создавать на площадке атмосферу непринужденную, легкую, с юмором. Нам всем очень повезло, что мы встретились с ним. Великолепная компания – Маша Порошина, Макс Аверин, Анна Якунина, Сергей Жигунов. И кино получилось хорошее, позитивное, о том, что все будет хорошо, и все получится. А еще мы снимали на настоящем аэродроме! И я впервые сидел в кабине самолета и делал вид, что летаю. Невероятно! Эх, надо было сказать, что я сам летал», — рассказал Ярослав Бойко.

За визуальную составляющую отвечают оператор Егор Суровцев, художник-постановщик Денис Чернышёв, художник по костюму Арина Тарасова и художник по гриму Юлия Политова.



По словам Сергея Жигунова, у него «неоднозначное отношение к моему герою: мне кажется, в жизни я более решительный и волевой человек. Но сниматься было очень интересно. С удовольствием встретил в кадре Максима Аверина и Ярослава Бойко, и с режиссером Станиславом Назировым мне очень комфортно: я работаю с ним не впервые и надеюсь, что мы еще не раз встретимся на съемочной площадке. На съемках было весело и легко. И фильм получился таким же – легким, развлекательным».

Анна Якунина считает, что «это фильм о том, как зрелая женщина наконец-то себя полюбила. В пятьдесят уже можно все! И пусть это кого-то раздражает, но в этом возрасте много силы, свободы, озорства, бесшабашности. И выглядеть можно шикарно. И с признанием в любви не затягивать: если в юности все время чего-то стесняешься, то теперь пора оторваться по полной! В этом мы с моей героиней очень схожи: я не люблю скучать, я – хулиганка, и меня трудно чем-то остановить. На площадке царила атмосфера полного взаимопонимания, обожания друг друга. Я не первый раз работаю с режиссером Стасом Назировым, и это всегда очень весело. И с Машей Порошиной мы чудесно проводили время с самого первого дубля. В общем, кино сделано с большой иронией и любовью к себе».
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№ 1
Pumpkin   25.04.2023 - 14:44
ой а актерский состав то какой собрали хахаха но вообще Порошина вообще не меняется с годами, отлично выглядит. А ведь они с Бойко снимались в сериале Всегда говори всегда. Он мне нравился когда-то))) читать далее>>
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Премьера сериала «Всем по 50» с Порошиной, Бойко и Жигуновым состоится 2 мая фотографии
Премьера сериала «Всем по 50» с Порошиной, Бойко и Жигуновым состоится 2 мая фотографии
Премьера сериала «Всем по 50» с Порошиной, Бойко и Жигуновым состоится 2 мая фотографии
Премьера сериала «Всем по 50» с Порошиной, Бойко и Жигуновым состоится 2 мая фотографии
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