Андрей Смоляков раскроет «Последнее дело Черкасова» 27 апреля в Okko

В онлайн-кинотеатре Okko с 27 апреля зрители смогут посмотреть продолжение знаменитого ретро-детектива Первого канала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» до эфира на ТВ, сообщает пресс-служба платформы.
«Вернуться через семь лет в "Мосгаз" — очень приятно. Это родная группа, родные персонажи. Я смотрел все сезоны и являюсь поклонником этого сериала. И все составляющие на месте: интрига и сюжет, как и актеры в прекрасной форме. Думаю, "Последнее дело Черкасова" тоже будет ярким сезоном. В нем заложен определенный аттракцион в сюжете. И визуально фильм тоже будет интересным. Одна из линий сериала — кража произведения искусства. И художественное решение всех серий будет обусловлено этой линией», — рассказал Евгений Звездаков.
В «Последнем деле Черкасова» появятся новые герои, которых сыграли Андрей Мерзликин, Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов, Ольга Лерман и другие известные артисты. Мерзликину достался образ нового сотрудника отдела – майора Ковалева. Он моложе Черкасова, проходил стажировку за границей и больше доверяет новомодным гаджетам, а не инстинктам.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
По словам Андрея Мерзликина, «майор Черкасов – любимый зрителями персонаж, которого блестяще из сезона в сезон играет Андрей Смоляков. Все его ждут, все любят. Этот жанр – очень популярен и "Мосгаз" стал поистине народным. Иван Черкасов – уже ветеран, и ему на смену или в помощь приходят другие следователи. Роль такого следователя и буду исполнять. Я и сам люблю детективы про расследования, вырос на эпохальном многосерийнике "Следствие ведут знатоки". Кстати, мы часто здесь его вспоминаем, ведь Андрей Смоляков играл и в нем тоже. А на "Мосгаз" зритель реагирует так же, как на очень качественный кинофильм про следствие и преступников. Надеюсь, что и мое присутствие в этом сезоне будет занимательным».
Леонид Ярмольник играет одного из подозреваемых Черкасова. Его герой Маркин – обаятельный и харизматичный мошенник, который крутится в высших слоях общества. Среди его друзей – знаменитости, партийные работники и номенклатура.
«Меня пригласили в девятый сезон самого рейтингового сериала на российском телевидении. "Мосгаз" – один из немногих сериалов, который я смотрю. Мне очень нравится артист, который играет Черкасова. Я играю афериста от искусства, ситуация мне достаточно знакома, поскольку у меня есть друзья, которые в этом разбираются. И мне очень нравится, что мой герой хотя и преступник, но профи в художественном деле. Действие фильма происходит в 80-х. Мои восьмидесятые, наверное, самые счастливые, интересные. Было так много работы, так много того, во что можно было влюбиться. Были замечательные фильмы, в которых я работал. Для меня — это было время надежд», — вспоминает Ярмольник.
В новом сезоне, как всегда, Иван Петрович Черкасов, расследует запутанное дело. И, как всегда, им недовольно начальство. Но, в отличие от предыдущих сезонов, Черкасова не просто отчитывают на летучках и собраниях, ему угрожают отлучением от дел. Ивану Петровичу довольно сложно представить себя на пенсии. Но он понимает, что стал быстро уставать, стал пропускать важную информацию. В общем — стареть. Да тут еще появляется молодой следователь, который умеет работать на только появившихся компьютерах, притаскивает в отдел детектор лжи. Иван Петрович решает уступить. Но в последнем деле он должен сам поставить точку. И преданные сослуживцы знают, что новый сотрудник не заменит опытного следака. Но начальство сердится всерьез – Черкасова отстраняют от расследования. Однако, выходит так, что именно Черкасов становится потенциальной жертвой разыскиваемого им убийцы. Но он не может не довести свое последнее дело до конца.
«Если без спойлеров, то "Мосгаз. Последнее дело Черкасова" – сезон с большим сюрпризом для зрителя. Это кино народное. Его ждут. В девятом сезоне есть интересный закольцованный сюрприз для фанатов этого сериала», — интригует Александр Голубев.
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