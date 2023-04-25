Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «ПираМММида»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Андрей Смоляков раскроет «Последнее дело Черкасова» 27 апреля в Okko

25 апреля
2023 год

Новости кино >>
25 апреля 2023

В онлайн-кинотеатре Okko с 27 апреля зрители смогут посмотреть продолжение знаменитого ретро-детектива Первого канала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» до эфира на ТВ, сообщает пресс-служба платформы.

Андрей Смоляков раскроет «Последнее дело Черкасова» 27 апреля в Okko
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Ну что я могу сказать, в название фильма все заложено — это "Последнее дело Черкасова"», — говорит Андрей Смоляков.
­­­­­­­­­­
Продюсерами нового сезона сериала от студии «Русский проект» выступили Константин Эрнст и Денис Евстигнеев, а режиссером — Евгений Звездаков, снимавший ранее «Паука» и «Шакала». Автор идеи — Зоя Кудря, за сценарий отвечают Михаил Зубко и Иван Заваруев. Команда майора Ивана Петровича Черкасова (Смоляков) и его бессменных помощников Сони Тимофеевой (Марина Александрова), Алексея Гаркуши (Алексей Бардуков) и Егора Осадчего (Александр Голубев) будет расследовать новое дело в Москве в 1981 году.

Андрей Смоляков раскроет «Последнее дело Черкасова» 27 апреля в Okko
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Вернуться через семь лет в "Мосгаз" — очень приятно. Это родная группа, родные персонажи. Я смотрел все сезоны и являюсь поклонником этого сериала. И все составляющие на месте: интрига и сюжет, как и актеры в прекрасной форме. Думаю, "Последнее дело Черкасова" тоже будет ярким сезоном. В нем заложен определенный аттракцион в сюжете. И визуально фильм тоже будет интересным. Одна из линий сериала — кража произведения искусства. И художественное решение всех серий будет обусловлено этой линией», — рассказал Евгений Звездаков.

В «Последнем деле Черкасова» появятся новые герои, которых сыграли Андрей Мерзликин, Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов, Ольга Лерман и другие известные артисты. Мерзликину достался образ нового сотрудника отдела – майора Ковалева. Он моложе Черкасова, проходил стажировку за границей и больше доверяет новомодным гаджетам, а не инстинктам.

Андрей Смоляков раскроет «Последнее дело Черкасова» 27 апреля в Okko
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По словам Андрея Мерзликина, «майор Черкасов – любимый зрителями персонаж, которого блестяще из сезона в сезон играет Андрей Смоляков. Все его ждут, все любят. Этот жанр – очень популярен и "Мосгаз" стал поистине народным. Иван Черкасов – уже ветеран, и ему на смену или в помощь приходят другие следователи. Роль такого следователя и буду исполнять. Я и сам люблю детективы про расследования, вырос на эпохальном многосерийнике "Следствие ведут знатоки". Кстати, мы часто здесь его вспоминаем, ведь Андрей Смоляков играл и в нем тоже. А на "Мосгаз" зритель реагирует так же, как на очень качественный кинофильм про следствие и преступников. Надеюсь, что и мое присутствие в этом сезоне будет занимательным».

Леонид Ярмольник играет одного из подозреваемых Черкасова. Его герой Маркин – обаятельный и харизматичный мошенник, который крутится в высших слоях общества. Среди его друзей – знаменитости, партийные работники и номенклатура.

Читать рецензию «Мосгаз. Дело №8: Западня»: Охотники за бриллиантами

«Меня пригласили в девятый сезон самого рейтингового сериала на российском телевидении. "Мосгаз" – один из немногих сериалов, который я смотрю. Мне очень нравится артист, который играет Черкасова. Я играю афериста от искусства, ситуация мне достаточно знакома, поскольку у меня есть друзья, которые в этом разбираются. И мне очень нравится, что мой герой хотя и преступник, но профи в художественном деле. Действие фильма происходит в 80-х. Мои восьмидесятые, наверное, самые счастливые, интересные. Было так много работы, так много того, во что можно было влюбиться. Были замечательные фильмы, в которых я работал. Для меня — это было время надежд», — вспоминает Ярмольник.

В новом сезоне, как всегда, Иван Петрович Черкасов, расследует запутанное дело. И, как всегда, им недовольно начальство. Но, в отличие от предыдущих сезонов, Черкасова не просто отчитывают на летучках и собраниях, ему угрожают отлучением от дел. Ивану Петровичу довольно сложно представить себя на пенсии. Но он понимает, что стал быстро уставать, стал пропускать важную информацию. В общем — стареть. Да тут еще появляется молодой следователь, который умеет работать на только появившихся компьютерах, притаскивает в отдел детектор лжи. Иван Петрович решает уступить. Но в последнем деле он должен сам поставить точку. И преданные сослуживцы знают, что новый сотрудник не заменит опытного следака. Но начальство сердится всерьез – Черкасова отстраняют от расследования. Однако, выходит так, что именно Черкасов становится потенциальной жертвой разыскиваемого им убийцы. Но он не может не довести свое последнее дело до конца.



«Если без спойлеров, то "Мосгаз. Последнее дело Черкасова" – сезон с большим сюрпризом для зрителя. Это кино народное. Его ждут. В девятом сезоне есть интересный закольцованный сюрприз для фанатов этого сериала», — интригует Александр Голубев.

«Черкасовская» серия состоит из фильмов «Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал», «Операция "Сатана"», «Мосгаз. Формула мести», «Мосгаз. Катран» и «Мосгаз. Дело №8. Западня», которые также доступны для просмотра пользователям Okko.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   25.04.2023 - 14:46
это больше если честно все равно напоминает какие-то сериалы на НТВ. Даже несмотря на то, что снимал Okko. Но так, чисто по сюжету и обложке)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Мерзликин, Ярмольник, Гуськов и Лерман сыграли в новом сезоне «Мосгаза»
Черкасов и Тимофеева разоблачат «Катран»
Черкасов раскроет новое дело в «Формуле мести»
Андрей Смоляков вновь стал майором Черкасовым
Поиск по меткам
ОККОПервый канал
персоны
Марина АлександроваАлексей БардуковАлександр ГолубевАлексей ГуськовДенис ЕвстигнеевИван ЗаваруевЕвгений ЗвездаковМихаил ЗубкоЗоя КудряОльга ЛерманАндрей МерзликинАндрей СмоляковКонстантин ЭрнстЛеонид Ярмольник
фильмы
МосГазМосгаз. Дело № 2: ПалачМосгаз. Дело № 3: ПаукМосгаз. Дело № 4: ШакалМосгаз. Дело № 5: Операция "Сатана"Мосгаз. Дело № 6: Формула местиМосгаз. Дело № 7: КатранМосгаз. Дело № 8: ЗападняМосгаз. Последнее дело майора ЧеркасоваСледствие ведут Знатоки

фотографии >>
Андрей Смоляков раскроет «Последнее дело Черкасова» 27 апреля в Okko фотографии
Андрей Смоляков раскроет «Последнее дело Черкасова» 27 апреля в Okko фотографии
Андрей Смоляков раскроет «Последнее дело Черкасова» 27 апреля в Okko фотографии
Андрей Смоляков раскроет «Последнее дело Черкасова» 27 апреля в Okko фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «ПираМММида»

Скорбим

Геннадий Богачев
25 апреля ушёл из жизни актёр Геннадий Богачев.
Андрей Петров
23 апреля ушёл из жизни артист балета, хореограф Андрей Петров.
Светлана Гузикова
23 апреля ушла из жизни актриса Светлана Гузикова.
Алексей Муравлёв
22 апреля ушёл из жизни композитор Алексей Муравлёв.

День рождения >>

Анна Алексахина
Борис Битюков
Александра Богданова
Виктор Григорюк
Михаил Кононов
Гамида Омарова
Ксения Роменкова
Светлана Смирнова
Юрий Яковлев
Рене Зеллвегер
Филиппина Леруа
Марина Малфатти
Аль Пачино
Сара Пэкстон
Камилла Хорн
Ярослава Шаллерова
все родившиеся 25 апреля >>

Афиша кино >>

Подрыв
драма, исторический фильм
Беларусь, 2022
Воспоминания об убийстве
детектив, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Южная Корея, 2003
Возрождённые
детектив, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Одержимость. Проклятие Лиззи Борден
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Призрак у озера
мистика, триллер
Южная Корея, 2022
Банк Дэйва
биография, драма, комедия
Великобритания, 2023
Безос. Человек, создавший Amazon
биография, драма, исторический фильм, экранизация
США, 2023
Большая или маленькая ложь
комедия, экранизация
США, 2023
Волшебная флейта
музыкальный фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Германия, 2022
Мой монстр
боевик, фильм ужасов, фэнтези
Китай, 2022
Больше, чем люди
научная фантастика, триллер
Канада, 2023
Идеальная иллюзия
драма
Италия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?