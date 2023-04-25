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Кристина Казинская и Виктор Михайлов сыграли в мелодраме «Мой ласковый враг»

25 апреля
2023 год

Новости кино >>
25 апреля 2023
Режиссер Екатерина Двигубская завершила съемки четырехсерийной мелодрамы «Мой ласковый враг» с Кристиной Казинской и Виктором Михайловым в главных ролях. Премьера мини-сериала состоится на «Dомашнем», уточняет пресс-служба канала.

Кристина Казинская и Виктор Михайлов сыграли в мелодраме «Мой ласковый враг»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету молодая девушка Анастасия, историк по образованию, работает экскурсоводом в Великом Новгороде. Молодой человек Насти делает ей предложение руки и сердца. Сразу после свадьбы они собираются переехать в Санкт-Петербург, где Женя, наконец, получил работу. Страшная трагедия рушит все планы Насти. Ее родители погибают в автокатастрофе. Свадьбу приходится отложить. Женя помогает организовать похороны, а затем, боясь остаться без работы, уезжает в Петербург. Настя вынуждена остаться, ведь она не может бросить младшего брата. На героиню также ложатся все заботы по управлению небольшим семейным бизнесом, мини-отелем на краю леса. Настя понятия не имеет, как управлять гостиницей, и ее проблемы усугубляются с каждым днем.

«Настя – тонкая, нежная, романтичная девушка, но, когда перед ней встает вопрос продать бизнес родителей или продолжить их дело, ей приходится стать смелее. Изначально она не хотела этим заниматься, мечтала совершенно о другом, ей было страшно. Стараясь выполнить своё общение, героиня взрослеет и обретает стойкость», — поведала о своей героине Кристина Казинская.

Кристина Казинская и Виктор Михайлов сыграли в мелодраме «Мой ласковый враг»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Компанию исполнителям главных ролей составили Евгения Вайс, Кирилл Новышев, Никита Панов и Юрий Лопарёв. За визуальную составляющую отвечают оператор Руслан Шапиро и художник-постановщик Денис Дицель.

По словам Виктора Михайлова, его «герой поставил на карту карьеру и перспективный брак ради любви. На его месте, если бы я испытывал такие светлые, настоящие чувства, то поступил бы так же. У нас много общего с Игорем: стремление к вершинам, порядочность, искренность, доброта, честность, и конечно же, умение любить».
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№ 1
Pumpkin   25.04.2023 - 14:47
ох уж опять эти великие фотографии! и сюжеты. но кстати в этот раз даже не особенно абсурдно это выглядит со стороны, как могло бы быть читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Кристина Казинская и Виктор Михайлов сыграли в мелодраме «Мой ласковый враг» фотографии
Кристина Казинская и Виктор Михайлов сыграли в мелодраме «Мой ласковый враг» фотографии
Кристина Казинская и Виктор Михайлов сыграли в мелодраме «Мой ласковый враг» фотографии
Кристина Казинская и Виктор Михайлов сыграли в мелодраме «Мой ласковый враг» фотографии
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