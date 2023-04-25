Кристина Казинская и Виктор Михайлов сыграли в мелодраме «Мой ласковый враг»

что почитать?

Муж изменял актрисе со своей агенткой

52-летняя Шэннен Доэрти разводится с мужем после 11 лет брака

Интервью

Анна Нахапетова: «До определенного возраста я не знала, кем работают мои родители»

Исполнительница главной роли в сериале «Отверженная» об участии в проекте и своей кинематографической династии