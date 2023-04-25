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Объявлена дата 96-й церемонии вручения «Оскара»

25 апреля
2023 год

Новости кино >>
25 апреля 2023
Американская киноакадемия определилась с датой 96-й церемонии вручения премии «Оскар». Она состоится 10 марта 2024 года. Об этом сообщается на сайте академии.

Объявлена дата 96-й церемонии вручения «Оскара»
фото: awardswatch.com

Почетные награды Governors Awards вручат 18 ноября. Шорт-листы претендентов объявят 21 декабря, а номинированных счастливчиков — 23 января.

95-я церемония награждения прошла 12 марта. Ее триумфатором стала картина Дэниэлов «Всё везде и сразу», получившая семь статуэток — за лучший фильм, режиссуру, сценарий, актрису (Мишель Йео), актеров второго плана (Джонатан Ке Кван, Джейми Ли Кёртис) и монтаж. Брендана Фрейзера, сыгравшего в «Ките», признали актером года.
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№ 1
Дарья Логич   25.04.2023 - 16:03
Так иногда странно, что реально даты церемоний всегда меняются. Казалось бы, сделайте фиксированный день и все, все всегда будут знать, к чему готовиться) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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