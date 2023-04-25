Объявлена дата 96-й церемонии вручения «Оскара»

Американская киноакадемия определилась с датой 96-й церемонии вручения премии «Оскар». Она состоится 10 марта 2024 года. Об этом сообщается на сайте
академии.
Почетные награды Governors Awards вручат 18 ноября. Шорт-листы претендентов объявят 21 декабря, а номинированных счастливчиков — 23 января.
95-я церемония награждения прошла 12 марта. Ее триумфатором стала картина Дэниэлов «Всё везде и сразу
», получившая семь статуэток — за лучший фильм, режиссуру, сценарий, актрису (Мишель Йео
), актеров второго плана (Джонатан Ке Кван
, Джейми Ли Кёртис
) и монтаж. Брендана Фрейзера
, сыгравшего в «Ките
», признали актером года.
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