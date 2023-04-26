Владимир Сычёв и Светлана Камынина снимаются в сиквеле комедии «Добро пожаловать в семью»

К актерскому составу первой части присоединится итальянский актер Алессандро Демченко, который сыграет шеф-повара ресторана «Везувий». Роль его сына, итальянца Луки, достанется популярному блогеру Керя. Режиссером и автором сценария выступает создатель первой части Владимир Зинкевич. За визуальную составляющую отвечают оператор Вадим Потеев и художник-постановщик Александр Гринько.
«Мы приступили к съемкам продолжения нашего фильма "Добро пожаловать в семью". Это круто – не каждому режиссеру выпадает удача снимать сиквел. Новая часть называется "Повар из Неаполя", и это не случайно. Тут мы планируем столкнуть отечественный криминальный мир, знакомый зрителю по прошлому фильму, с итальянской мафией. В этом нам будут помогать иностранные актеры. Вообще это очень здорово, что в фильме появится итальянский мотив: в первую очередь, речь героев и кухня. Мы снова добавим в картину много музыки (в том числе итальянской) и будем делать красивое и легкое кино для зрителей», — рассказал Владимир Зинкевич.
фото: кадр из фильма «Добро пожаловать в семью»
По сюжету «крестный отец» города Леонид Бойцов возвращается домой из очередной «командировки». Большая семья встречает его вечеринкой, но есть и вопросы, которые нужно решать немедленно. В большом темном кабинете Леонид встречается с людьми и выслушивает их проблемы. Приходит к нему и местный ресторатор, чтобы разобраться с партнером – шеф-поваром Джакомо. Итальянец взял деньги, но не спешит открывать ресторан. Поэтому ресторатор хочет вернуть вложения и выйти из бизнеса. Леонид обещает решить вопрос. Но подружившись с Джакомо, он «выкупает» долю ресторатора и помпезно открывает «Везувий», не подозревая, что попал в ловушку, которая изменит его жизнь и проверит на прочность его семью
Лента станет первым производственным проектом для компании Arna Media, занимающейся дистрибьюцией независимого зарубежного и российского кино. Продюсируют сиквел Надежда Мотина, Арам Ованнисян и Сергей Агеев. Съемки начались в конце апреля в Минске и продлятся весь май. Прокат криминальной комедии запланирован на осень этого года.
«Невероятно волнующе запускать наш первый проект в производство. Надеюсь, что он станет одним из многих. Символично, что это кино о семье и о семейных ценностях. Сейчас не хватает таких легких, ярких, озорных проектов. За ним стоит Владимир Зинкевич, один из самых талантливых режиссеров. Мы рады, что нам удалось привлечь в фильм известного в Италии и харизматичного артиста Алессандро Демченко», — говорит продюсер фильма и CEO Arna Media Надежда Мотина.
Фильм «Добро пожаловать в семью» вышел в прокат весной 2022-го в более чем 500 кинотеатрах, а затем был показан на стримингах. Телевизионная премьера комедии состоялась на канале СТС.
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