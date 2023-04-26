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Зрители ТВЦ проведут майские праздники с Еленой Муравьёвой, Еленой Валюшкиной и Евгенией Лозой

26 апреля
2023 год

Новости кино >>
26 апреля 2023
На майские праздники зрителей ТВЦ ждут новые сезоны «Пианистки», «Некрасивой подружки» и «Загадок» Елены Валюшкиной и Алёны Коломиной, сообщает пресс-служба телеканала.

«Некрасивая подружка»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Откроют выходные 1 мая два новых эпизода «Некрасивой подружки» — «Ищите женщину» и «Тайна кольца». «Дамский отдел» в лице Елены Муравьёвой, Светланы Тимофеевой-Летуновской и Юлии Юрченко ждут новые расследования и новые личные перипетии.

По словам режиссера Дениса Елеонского, «Тоню ожидают качели - как на личном фронте, так и на профессиональном. Ее попытки раз за разом выстраивать отношения с Леней будут разбиваться о работу, внутренние комплексы и желание помогать всем, кроме себя самой. Наташа из-за маленького ребенка фактически вынуждена отойти от дел, но Тоня и Алена все равно будут стараться прибегать к ее помощи». Говоря о том, что приводит к успеху работу «дамского отдела», постановщик отмечает, что каждая из героинь имеет свою особенность. И именно комбинация этих качеств, когда одна подхватывает идею другой, бросается в расследование, откладывая свои личные дела в сторону, приходит на выручку в нужный момент – все это вместе и есть рецепт успеха. «Но главный фактор – это неуемная энергия Тони, которая берется за дела, даже когда ее никто не просит. Врожденное чувство справедливости не дает Тоне сидеть на месте спокойно, когда происходят неприятности», — добавляет Елеонский.

«Загадки Евклида»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»


В четверг, 4 мая, состоится показ продолжения серии расследований следователя Светланы Карташовой и математика Ольги Барковской. В новых сезонах «Загадки Евклида» и «Загадки Римана» детективный дуэт Елены Валюшкиной и Алёны Коломиной столкнется с новыми преступлениями, которые, как всегда, они распутают благодаря своим уникальным способностям. И снова эти преступления связаны с математическими загадками — в «Загадке Евклида» преступник посылает брату похищенного странные сообщения, состоящие из последовательностей совершенных чисел, словно помогая найти себя, а в «Загадке Римана» свидетелем преступления становится младший брат убитого — аутист и гениальный математик, с которым Барковская общается посредством математических формул.

В субботу, 6 мая, пройдет премьера второго сезона «Пианистки», в котором к своим ролям вернутся Евгения Лоза, Иван Жидков, Людмила Артемьева и Марат Башаров.

«Пианистка-2»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Действие второй части сериала происходит спустя год после событий первого сезона, в котором Мария была помолвлена с известным писателем, однако неожиданно она узнает сначала о его измене, а затем о его смерти. Главная героиня затевает собственное расследование, и судьба связывает ее с Андреем в исполнении Ивана Жидкова.

«Моя героиня Мария по-прежнему является обладательницей необычных способностей – она слышит, когда говорят неправду. И, на мой взгляд, в ней присутствует дух авантюризма, так как она продолжает попадать в разные, часто трагические ситуации, помогая с расследованиями. Маша — музыкант, пианистка, ранимая, нежная девушка, но при этом ее манит эта "темная сторона". Что касается изменений, то в этом сезоне у нее более закаленный характер, больше уверенности, она больше чувствует свою силу — и, помогая людям, и в расследованиях, и в отношениях в том числе. Ее отношения с Андреем – теплые и доверительные, они живут вместе, однако, их ожидают некоторые шероховатости — где-то будет проскальзывать ревность, где-то даст о себе знать прошлый негативный опыт моей героини», — рассказала Евгения Лоза.
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«Некрасивая подружка» вернётся к расследованию дел
персоны
Людмила АртемьеваМарат БашаровЕлена ВалюшкинаДенис ЕлеонскийИван ЖидковАлёна КоломинаЕвгения ЛозаЕлена МуравьёваСветлана Тимофеева-ЛетуновскаяЮлия Юрченко
фильмы
Загадка ЕвклидаЗагадка РиманаНекрасивая подружкаНекрасивая подружка. Ищите женщинуНекрасивая подружка. Тайна кольцаПианисткаПианистка-2

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