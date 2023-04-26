Подведены итоги бизнес-площадки 45-го ММКФ

Подведены итоги бизнес-площадки 45-го Московского международного кинофестиваля, которая была открыта с 20 по 22 апреля в девятом зале кинотеатра «Каро 11 Октябрь». Согласно пресс-службе Фонда поддержки регионального кинематографа, мероприятия посетило порядка 900 человек, зрителями онлайн-трансляции стали более семи тысяч человек. Всего за три дня было проведено 11 мероприятий, из них – пять питчингов, две презентации, а также мастер-класс, панельные дискуссии и круглые столы.
фото: пресс-служба Фонда поддержки регионального кинематографа
Участниками бизнес-площадки стало более 60 экспертов киноотрасли – представители органов государственной власти, медиа-, книжной, киноиндустрий, а также ТВ и IT-рынка. В их числе – гости из Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Мозамбика, а также более чем 20 регионов России.
Организатором второй год подряд выступил Фонд поддержки регионального кинематографа, а также дирекция ММКФ. Куратором бизнес-площадки стал заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кино Дмитрий Якунин.
Деловая программа началась с презентации конкурса «Лаборатория Саспенс. Экранизации», в ходе которой шесть молодых популярных писателей, работающих в остросюжетных жанрах, представили свои книги. Победители получат право на экранизацию своих произведений.
фото: пресс-служба Фонда поддержки регионального кинематографа
В целом же первый день был посвящен Всероссийскому конкурсу сценарного мастерства «Метод. Москва». Авторы сценариев из разных регионов РФ представили свои проекты на питчинге. Всего членами экспертного совета было рассмотрено 28 проектов, основной темой которых стала Москва. Победителями в категории «Документальное кино» стали «Тайны московских картин» Анны Колодезневой, «День города» Альбины Яруллиной и «Московские дизайнеры» Юлии Тумановой. В тройку лидеров в категории «Короткометражное игровое кино» вошли «Проклятье курьера» Елены Суминой и Марины Воропаевой, «Продуктивный человек» Анастасии Симбирцевой и «Подарок» Никиты Юранова и Юлии Крутовой. Фаворитами категории «Игровое кино и сериалы» стали «Суперхиро» Марины Чернцовой, «Хостел Олимпийский-22» Луизы Галеевой-Серегиной и «Кто живет за шкафом?» Ольги Сафоновой. «Волшебство древа жизни» Анастасии и Юлии Лавряшиных получило спецприз от Школы кино и телевидения «Индустрия» – авторам вручили сертификат на бесплатное обучение и подписали с ними соглашение о сотрудничестве. По итогам питчинга с авторами пяти проектов были подписаны соглашения о сотрудничестве.
Второй день деловой программы был посвящен взаимодействию российских кинематографистов с зарубежными партнерами – на ММКФ прибыли делегации из Индии и Ирана. Совместно с Роскино Фонд поддержки регионального кинематографа организовал встречу индийских продюсеров: утром 21 апреля участники бизнес-площадки ММКФ посетили мастер-класс исполнительного директора Гильдии продюсеров Индии Нитина Тедж Ахуджа. Он разобрал финансовые аспекты кинопроизводства и особенности ведения бизнеса в Индии, а также рассказал, чем Россия привлекательна для его коллег. Обсуждение перспективы взаимодействия двух стран в сфере кинематографа продолжили участники круглого стола «Россия-Индия. Возможности сотрудничества в киноиндустрии». Спикерами выступили представители органов государственной власти РФ, ведомственных учреждений, кинопродюсеры и члены индийской делегации ММКФ. Спикеры из Индии отметили, что Россия интересна с точки зрения огромного разнообразия красивых и фактурных мест. В рамках круглого стола также прошла презентация проекта Роскино Filming Locations in Russia, в рамках которого будут проводиться локейшн-туры для иностранных делегаций.
фото: пресс-служба Фонда поддержки регионального кинематографа
В завершение дня прошли два питчинга копродукционных проектов – с Индией и Ираном. Делегациям обеих стран были представлены работы российских авторов, потенциально интересных для реализации в краткосрочной перспективе. На российско-индийском питчинге были представлены исторические, анимационные, семейные проекты. Среди участников питчинга как молодые авторы, так и крупные компании, среди которых «Красный квадрат», AP Entertainment и другие. Индийские продюсеры выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества по поиску перспективных идей. Иранские игроки индустрии отметили две работы из четырех представленных и так же планируют продолжать взаимодействие. Кроме того, Дмитрий Якунин анонсировал проведение Международного Каспийского кинофорума, который пройдет в октябре текущего года в Астрахани с участием делегаций Ирана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана.
Утром 22 апреля профессионалы и любители рынка высоких технологий посетили презентацию цифровых решений, применяемых в киноиндустрии. Гостям были представлены три сервиса: онлайн-конструктор договоров для кино MOVIERIGHT, российская платформа звуковых эффектов и production-музыки «Звуки.Музыка» и общественно-государственная блокчейн-инфраструктура, сеть РЦИС.РФ. Разработчики рассказали об особенностях функционала, проблемах защиты авторского права в креативных индустриях, а также обсудили тенденции на IT-рынке и места кинематографа в нем. Также объявили о приеме заявок на Второй Питчинг региональных киностартапов, организуемый ФПРК. Подать заявку на участие можно до 12 июня включительно через платформу Мувистарт.
фото: пресс-служба Фонда поддержки регионального кинематографа
Далее прошло обсуждение развития отечественного рынка регионального кино. В работе панельной дискуссии «Модели развития регионального кинематографа» приняли участие представители региональных администраций, министерств культуры и кинокластеров более 15 регионов страны, а также ведущие продюсеры страны. Региональные участники рассказали о законодательных инициативах, поддерживающих развитие кино на местах (действие системы рибейтов, работу кинокомиссий и т.д.), перечислили возможности для съемочных групп из крупных центров кинопроизводства и обозначили контуры взаимодействия с партнерами из индустрии на межрегиональном и федеральном уровнях. На мероприятии был анонсирован форум «Новый вектор», который пройдет с 28 июня по 1 июля в Светлогорске Калининградской области.
Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков в своем видеообращении назвал форум «чрезвычайно важным событием, потому что оно посвящено развитию регионального кино». «Это возможность заниматься кинематографом у себя дома. Не рваться в Москву или Санкт-Петербург, а снимать кино у себя про себя с тем, чтобы его потом смотрела вся страна. Региональное кино – это документ жизни того или другого региона, отраженный кинематографическим способом», – пояснил режиссер и выразил надежду, что данная инициатива ФПРК «поможет возрождать кинематографические технологии, региональные киностудии».
фото: пресс-служба Фонда поддержки регионального кинематографа
Также в этот день обсудили взаимодействие российских кинематографистов с коллегами из стран Азии и Африки. В мероприятии приняли участие старший советник Организации по кинематографии Ирана Алиреза Исмаили, исполнительный директор Союза кинематографистов Казахстана Канат Торебай, председатель Союза кинематографистов Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев и третий секретарь посольства Монголии Алтанхуяг Дулгуун.
В завершение деловой программы Дмитрий Якунин поделился планами на будущее. «Подводя итоги встреч с продюсерами Индии и представителями кинематографии Ирана и стран СНГ, мы видим необходимость развивать формат прямых контактов российских авторов и студий с потенциальными партнерами из стран ближнего и дальнего зарубежья, отдавая приоритет направлениям копродукции, а также развития регионального кино», – рассказал куратор бизнес-площадки киносмотра.
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