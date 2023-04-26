Закончились съемки мелодрамы «Оставленное сердце» с Кирой Кауфман и Дмитрием Паламарчуком

По словам Киры Кауфман, «актерский состав в проекте подобран идеально! Вместе нам работалось легко, профессионально и непринужденно. Мы и смеялись вне кадра, и плакали в предлагаемых обстоятельствах. Уверены, что наш сериал не оставит зрителей равнодушными».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету в жизни одинокой учительницы музыки Нины все меняется, когда ее сына Кирилла обвиняют в поджоге машины бизнесмена Игоря Самойлова. На помощь Нине приходит адвокат, отец одной из учениц. Борис давно и безответно в нее влюблен. Он выясняет, что преступление совершил парень, очень похожий на Кирилла. Тогда Нина понимает, что это может быть только один человек — 18 лет назад она оставила в роддоме одного из близнецов, который родился с пороком сердца. Муж и мать Нины настояли, чтобы она отказалась от больного малыша. Поняв, что сын жив, она поклялась найти и вымолить у него прощение. Однако найденный сын не рад появлению в его жизни новой «мамы»: он считает своей матерью совсем другую женщину и не может простить Нине предательство. Нина устраивается домработницей к Самойлову, чтобы отработать долг за машину. Игорь, уставший от проблем с женой, влюбляется в Нину. Но родственники вмешиваются в их отношения, и влюбленные расстаются. Потеряв и детей, и любимого, Нина соглашается выйти замуж за Бориса.
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