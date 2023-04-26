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Закончились съемки мелодрамы «Оставленное сердце» с Кирой Кауфман и Дмитрием Паламарчуком

26 апреля
2023 год

Новости кино >>
26 апреля 2023
Кира Кауфман и Дмитрий Паламарчук сыграли главные роли в четырехсерийной мелодраме Дениса Елеонского «Оставленное сердце». Согласно пресс-службе «Dомашнего», премьера мини-сериала состоится на канале в ближайшем будущем.

По словам Киры Кауфман, «актерский состав в проекте подобран идеально! Вместе нам работалось легко, профессионально и непринужденно. Мы и смеялись вне кадра, и плакали в предлагаемых обстоятельствах. Уверены, что наш сериал не оставит зрителей равнодушными».

Закончились съемки мелодрамы «Оставленное сердце» с Кирой Кауфман и Дмитрием Паламарчуком
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету в жизни одинокой учительницы музыки Нины все меняется, когда ее сына Кирилла обвиняют в поджоге машины бизнесмена Игоря Самойлова. На помощь Нине приходит адвокат, отец одной из учениц. Борис давно и безответно в нее влюблен. Он выясняет, что преступление совершил парень, очень похожий на Кирилла. Тогда Нина понимает, что это может быть только один человек — 18 лет назад она оставила в роддоме одного из близнецов, который родился с пороком сердца. Муж и мать Нины настояли, чтобы она отказалась от больного малыша. Поняв, что сын жив, она поклялась найти и вымолить у него прощение. Однако найденный сын не рад появлению в его жизни новой «мамы»: он считает своей матерью совсем другую женщину и не может простить Нине предательство. Нина устраивается домработницей к Самойлову, чтобы отработать долг за машину. Игорь, уставший от проблем с женой, влюбляется в Нину. Но родственники вмешиваются в их отношения, и влюбленные расстаются. Потеряв и детей, и любимого, Нина соглашается выйти замуж за Бориса.

В мелодраме также сыграли Роман Грибков, Владимир Колганов, Наталья Высочанская и другие актеры.
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обсуждение >>
№ 4
Дарья Логич   26.04.2023 - 17:52
Аапхахпххахпха, боже, реально? Оставленный в детдоме брат-близнец? Ну это прям невероятно забавно, если честно, уже такой избитый ход, что хуже не придумаешь читать далее>>
№ 3
Dima111   26.04.2023 - 17:14
Меня больше рассмешило, что они плакали вне кадра. Я бы тоже от такого сюжета заплакал. Ибо невыносимо в таком сниматься пххахаха. Какие-то вычурные сюжеты. читать далее>>
№ 2
Pekav (Москва)   26.04.2023 - 17:11
Да кто же пишет такие сценарии? В стиле "Санта-Барбары" и индийского кино. Ну неужели нельзя ничего больше придумать? читать далее>>
№ 1
babydylnova   26.04.2023 - 16:24
Пххахахаха ну какой же кринж. Очень посмеялась, спасибо за настроение. Сын поджёг машину, но при этом был не он, а его брат-близнец, которого она оставила в роддоме... Зачем такой ужас снимать. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Оставленное сердце

фотографии >>
Закончились съемки мелодрамы «Оставленное сердце» с Кирой Кауфман и Дмитрием Паламарчуком фотографии
Закончились съемки мелодрамы «Оставленное сердце» с Кирой Кауфман и Дмитрием Паламарчуком фотографии
Закончились съемки мелодрамы «Оставленное сердце» с Кирой Кауфман и Дмитрием Паламарчуком фотографии
Закончились съемки мелодрамы «Оставленное сердце» с Кирой Кауфман и Дмитрием Паламарчуком фотографии
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