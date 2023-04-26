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Не стало певца и актера Гарри Белафонте

26 апреля
2023 год

Новости кино >>
26 апреля 2023

Не стало американского актера, певца, продюсера и общественного активиста Гарри Белафонте, прозванного при жизни королем музыки калипсо. Ему было 96 лет, уточняет Variety.

По словам пресс-секретаря Белафонте, он скончался 25 апреля от застойной сердечной недостаточности в своем доме на Манхэттене.

Не стало певца и актера Гарри Белафонте
фото: newyorker.com

Гарольд Джордж Белланфанти-младший родился 1 марта 1927 года в семье бедных эмигрантов из Ямайки и Мартиники. С 8 до 13 лет жил с бабушкой на Карибских островах. Школу окончил в Нью-Йорке, после чего во время Второй мировой войны, несмотря на несовершеннолетний возраст, поступил на службу в морской флот ВМС США. После демобилизации поступил на актерские курсы Эрвина Пискатора. Окончил Актерскую студию и Драматическую лабораторию при Новой школе социальных исследований. Первые роли сыграл в American Negro Theatre. Его заметили в одном из музыкальных спектаклей и пригласили выступать в ночных клубах. В 1949-м участвовал в шоу как эстрадный певец при поддержке оркестра Чарли Паркера. Его первые поп-мелодии были записаны в стиле Фрэнка Синатры и Нэта Кинга Коула, а альбом Calypso стал первым в истории, распроданным в количестве одного миллиона копий. Был близким соратником доктора Мартина Лютера Кинга-младшего и принимал активное участие в борьбе за права темнокожих.

На счету Белафонте боле 20 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в фильмах «Яркая дорога», «Субботний вечер на окраине города», «Кармен Джонс», «Ставки на завтра», «Бак и проповедник», «Участь белого человека», «Канзас-Сити» и «Бобби». Лауреат 17 престижных наград, включая почетный «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони».
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№ 2
babydylnova   26.04.2023 - 17:40
Ему повезло, что в таком позднем возрасте застала его сердечная недостаточность. Иногда она раньше приходит. Царствия ему небесного. читать далее>>
№ 1
Dima111   26.04.2023 - 17:16
Прекрасный был человек и актер. Светлая память ему! Его работы будут помнить очень долго, так как роли были довольно яркими. Ну и 96 лет уже, понятно было,что совсем старенький читать далее>>
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