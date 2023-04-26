Не стало певца и актера Гарри Белафонте

Не стало американского актера, певца, продюсера и общественного активиста Гарри Белафонте
, прозванного при жизни королем музыки калипсо. Ему было 96 лет, уточняет Variety
.
По словам пресс-секретаря Белафонте, он скончался 25 апреля от застойной сердечной недостаточности в своем доме на Манхэттене.
Гарольд Джордж Белланфанти-младший
родился 1 марта 1927 года в семье бедных эмигрантов из Ямайки и Мартиники. С 8 до 13 лет жил с бабушкой на Карибских островах. Школу окончил в Нью-Йорке, после чего во время Второй мировой войны, несмотря на несовершеннолетний возраст, поступил на службу в морской флот ВМС США. После демобилизации поступил на актерские курсы Эрвина Пискатора
. Окончил Актерскую студию и Драматическую лабораторию при Новой школе социальных исследований. Первые роли сыграл в American Negro Theatre. Его заметили в одном из музыкальных спектаклей и пригласили выступать в ночных клубах. В 1949-м участвовал в шоу как эстрадный певец при поддержке оркестра Чарли Паркера. Его первые поп-мелодии были записаны в стиле Фрэнка Синатры
и Нэта Кинга Коула, а альбом Calypso стал первым в истории, распроданным в количестве одного миллиона копий. Был близким соратником доктора Мартина Лютера Кинга-младшего
и принимал активное участие в борьбе за права темнокожих.
На счету Белафонте боле 20 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в фильмах «Яркая дорога», «Субботний вечер на окраине города», «Кармен Джонс
», «Ставки на завтра
», «Бак и проповедник
», «Участь белого человека
», «Канзас-Сити
» и «Бобби
». Лауреат 17 престижных наград, включая почетный «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони».
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