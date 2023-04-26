В Екатеринбурге умер родоначальник уральской анимации Валерий Фомин

В Екатеринбурге умер родоначальник уральской анимации, режиссер мультфильмов «Буренушка
», «Про Веру и Анфису
», «В гостях у деда Евлампия
», лауреат Государственной премии РФ Валерий Фомин
.
Он пришел в мультипликацию задолго до того, как сама мультипликация появилась на Урале. Учился в художественном училище имени Шадра, хотел быть карикатуристом. Однажды со Свердловской киностудии в училище пришла женщина, которая организовала кружок мультипликации. Валерий придумал изошутку «Саваоф на орбите» — сам нарисовал и оживил одну сценку, вторую, потом всё это соединили, проявили. Когда в космос отправились Терешкова с Быковским, художники послали этот фильм в Москву в качестве поздравления. Оттуда вернулась бумага: «Спасибо, ребята!
» Этим ответом Валеру Фомина воодушевили на всю сознательную жизнь. Это был 1963 год.
Режиссерского образования Фомин не получил, во ВГИК его не приняли. Премудрости анимации постигал на «Киевнаучфильме» у Давида Черкасского
, Ирины Гурвич
и Евгения Сивоконя
. Вернулся в Свердловск, ставил кукольные спектакли. Но иногда нет-нет, да и возвращался в мультипликацию. Так появились «Буренушка», «Травяная западенка
», «Синюшкин колодец
», «Сказка про Комара Комаровича
», «По щучьему велению
», «Про Веру и Анфису», «А снег идет…
» — некоторые по заказу Центрального телевидения и творческого объединения «Экран», поэтому увидеть их в эфире можно было довольно часто.
Свердловская анимация выстояла в 90-е годы. Валерий Фомин взялся за авторское кино, выбрав тему, о которой он знал и понимал всё: истории из жизни уральских мужичков. Дед Евлампий из прекрасной трилогии Фомина – это его прадедушка. Все истории о нем Валерий Иванович записал со слов отца. На куклах – одежда из дома, тряпки из рубахи, штанов, носков. Отсюда – живое тепло, дыхание персонажей, их органика. За Евлампия Валерий Иванович получил Государственную премию России и несколько призов самого первого Открытого российского фестиваля анимационного кино в Тарусе.
В последние годы Валерий Фомин жил затворником, ни с кем не общался, кино не снимал. Он прожил 83 года.
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