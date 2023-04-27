Выпьем, «Бармен», где же кружка: первые подробности о душеспасительном питейном заведении

Сериал «Бармен
», о котором мы писали
в октябре прошлого года, наконец-то обрастает подробностями. Новая аниме-адаптация популярной манги Араки Дзё
выйдет в апреле 2024 года с подзаголовком «Бокал Бога
». Производством занимается молодая студия Liber
(«Ледяной парень и классная девушка-коллега
»). Также стал известен состав творческой группы.
В одном из тихих питейных заведений Гиндзы (район Токио) безраздельно властвует легендарный мастер напитка Рю Сасакура. Однако клиенты идут к нему не только за рюмочкой горячительного, но и поделиться печалями, головной болью, исповедаться в грехах у «барного алтаря» и получить индульгенцию. Гениальный бармен и его душеспасительные коктейли способны разрешить любую непонятную ситуацию.
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«Ночь коротка, гуляй, девчонка» — гид по барам Киото от Масааки Юасы
Руководит проектом Рёити Курая
(«Необъятный океан
», «Повелитель
»), за скрипт отвечает Марико Кунисава
(«Власть книжного червя
», «Вторжение Кальмарки
»), а за анимацию — Ёити Уэда
(«Триган
», «Странники
»). По словам дизайнера персонажей, новый образ Рю Сасакуры он постарался сделать «современным, простым и в то же время похожим на оригинал».
Консультировать и поддерживать сериал будет японская компания Suntory Holdings Limited, которая более 100 лет занимается пивоварением и производством спиртных напитков.
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«Необъятный океан» — аниме о дайвинге, алкоголе и разговорах по душам
Оригинальная манга Араки Дзё с иллюстрациями Кэндзи Нагамото
публиковалась в журналах Shueisha Super Jump и Grand Jump с декабря 2004 по февраль 2012 года. В 2006 году состоялась премьера первой 11-серийной аниме-адаптации «Бармена
», снятой Масаки Ватанабэ
(«Драгон Квест: Приключения Дая
») на студии Palm
(«Железный человек №28
»).
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