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Выпьем, «Бармен», где же кружка: первые подробности о душеспасительном питейном заведении

27 апреля
2023 год

Новости кино >>
27 апреля 2023

Сериал «Бармен», о котором мы писали в октябре прошлого года, наконец-то обрастает подробностями. Новая аниме-адаптация популярной манги Араки Дзё выйдет в апреле 2024 года с подзаголовком «Бокал Бога». Производством занимается молодая студия LiberЛедяной парень и классная девушка-коллега»). Также стал известен состав творческой группы.

Выпьем, «Бармен», где же кружка: первые подробности о душеспасительном питейном заведении

В одном из тихих питейных заведений Гиндзы (район Токио) безраздельно властвует легендарный мастер напитка Рю Сасакура. Однако клиенты идут к нему не только за рюмочкой горячительного, но и поделиться печалями, головной болью, исповедаться в грехах у «барного алтаря» и получить индульгенцию. Гениальный бармен и его душеспасительные коктейли способны разрешить любую непонятную ситуацию.

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Руководит проектом Рёити КураяНеобъятный океан», «Повелитель»), за скрипт отвечает Марико КунисаваВласть книжного червя», «Вторжение Кальмарки»), а за анимацию — Ёити УэдаТриган», «Странники»). По словам дизайнера персонажей, новый образ Рю Сасакуры он постарался сделать «современным, простым и в то же время похожим на оригинал».

Выпьем, «Бармен», где же кружка: первые подробности о душеспасительном питейном заведении

Консультировать и поддерживать сериал будет японская компания Suntory Holdings Limited, которая более 100 лет занимается пивоварением и производством спиртных напитков.

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Оригинальная манга Араки Дзё с иллюстрациями Кэндзи Нагамото публиковалась в журналах Shueisha Super Jump и Grand Jump с декабря 2004 по февраль 2012 года. В 2006 году состоялась премьера первой 11-серийной аниме-адаптации «Бармена», снятой Масаки ВатанабэДрагон Квест: Приключения Дая») на студии PalmЖелезный человек №28»).
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Выпьем, «Бармен», где же кружка: первые подробности о душеспасительном питейном заведении фотографии
Выпьем, «Бармен», где же кружка: первые подробности о душеспасительном питейном заведении фотографии
Выпьем, «Бармен», где же кружка: первые подробности о душеспасительном питейном заведении фотографии
Выпьем, «Бармен», где же кружка: первые подробности о душеспасительном питейном заведении фотографии
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Деконструкция «ПираМММида»

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